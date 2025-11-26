Arca Continental y Coca-Cola México inauguran expansión de planta recicladora

Inauguran Arca Continental y Coca-Cola México la ampliación de la planta de reciclaje líder a nivel mundial

La empresa Arca Continental, junto a embotelladores del Sistema Coca-Cola México, inauguraron la expansión de PetStar, su planta de reciclaje de PET grado alimenticio ubicada en Toluca; estas obras tuvieron inversión de 2 mil 626 millones de pesos, con lo que suma una inversión total acumulada de 5 mil 186 millones de pesos.

La capacidad anual de reciclaje aumentará 70 por ciento con esta expansión, al pasar de 50 mil a 86 mil toneladas de resina reciclada de grado alimenticio, como resultado de procesar más de 123 mil toneladas de PET al año, similar a 5 mil 500 millones de botellas reincorporadas a la cadena de valor de los embotelladores del Sistema Coca-Cola.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, destacó durante su participación en el evento de inauguración, que “esta planta de PetStar es un ejemplo tangible y claro de cómo podemos evitar el plástico nuevo en el mundo, lo que significa que sus botellas recicladas pueden tener infinitas vidas y transformarse muchas veces”.

Agregó que “PetStar es un ejemplo en muchos sentidos, porque ha logrado integrar una cadena de valor donde participan desde los pepenadores hasta los que hacen la recolección, el acopio y esa cadena de valor completa es la que nos interesa a nosotros promover. Es posible lograr una economía circular”.

Derivado de esta inversión, habrá impacto económico social directo con la generación de 2 mil 200 empleos formales y 49 mil empleos indirectos para pepenadores y recuperadores urbanos, quienes son pieza clave en el modelo de economía circular inclusiva que promueve la compañía.

Por su parte, Jorge Humberto Santos, presidente del consejo de administración de Arca Continental, mencionó que “la expansión de PetStar es una muestra importante del compromiso y liderazgo del sistema Coca-Cola en México con la economía circular de nuestros empaques”.

Asimismo, Jaime Cámara, director general de PetStar, destacó que “hace 30 años firmamos un pacto con nuestro planeta: el de intentarlo todo por cuidarlo y junto a Arca Continental y nuestros accionistas del Sistema Coca-Cola, hemos logrado más allá de lo que imaginamos”.

Desde 2020, PetStar es una empresa carbono neutro, con perspectiva de derechos humanos y enfoque en la movilidad social de los recuperadores urbanos. Además, en 2025 la empresa cumplió 30 años posicionándose como un modelo y caso de éxito en economía circular a nivel mundial.

MSL