Banco del Bienestar permitirá hacer transferencias y usar CoDi y DiMo en 2026

El Banco del Bienestar permitirá que todas las personas usuarias puedan realizar transferencias bancarias, además de utilizar DiMo y CoDi, métodos de pago electrónico, a través de la aplicación digital a partir del primer trimestre del año, indicó Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, director general de la institución bancaria.

“El próximo año ya tendremos la posibilidad de hacer también transferencias y tener DiMo y CoDi en la aplicación, eso va a ser a partir del primer trimestre del próximo año para todos los usuarios. Ya estamos trabajando en ello y la tendremos productiva (la app) hacia marzo o abril”, añadió.

El funcionario señaló que hasta ahora la aplicación del Banco del Bienestar tiene una “operatividad” de 2 millones de consultas diarias y alrededor de 25 millones de descargas desde que se dio a conocer.

Asimismo, mencionó que la institución que dirige es el único banco que tiene presencia en más de mil municipios, “hemos contribuido de gran manera a la localización de sucursales en lugares donde antes no había servicios financieros y ahora las personas tienen esta posibilidad. Por lo mismo, tenemos una gran participación en la inclusión financiera en este país”.

Sostuvo que con el inicio de la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025-2030 que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco del Bienestar seguirá “reforzando” los servicios que ofrece, pero también contribuirá en el fomento del ahorro, “uno de los pilares de la política de inclusión financiera es el ahorro y el Banco del Bienestar tiene entre sus nuevas tareas fomentar e impulsar el ahorro”.

Destacó que desplegarán una campaña para que las personas puedan acudir a las sucursales y empezar a ahorrar con 50 pesos, abrir una cuenta, tener una tarjeta de débito y “participar en el sistema financiero profundamente”.

Actualmente, la institución cuenta con 33 millones de personas usuarias, y se espera que en los próximos meses se incorporen tres millones de mujeres con la pensión Mujeres Bienestar y ocho millones de becas Rita Cetina, además, que se busca que entren 10 millones más de usuarios que son independientes a los programas sociales y sólo abran una cuenta para ahorrar.

Sobre la apertura de créditos, mencionó que, la encargada de hacerlo es su institución hermana: Financiera del Bienestar, la cual tiene la función de otorgar microcréditos a las personas que lo soliciten, “el Banco del Bienestar se va a encargar solamente de la dispersión de programas sociales”.

