Banxico recorta a 0.3% previsión del PIB; en agosto era de 0.6%

La economía mexicana crecerá solamente 0.3 por ciento anual al cierre de 2025, informó Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico), este recorte, significaría una disminución de 0.3 puntos porcentuales respecto a la estimación que hizo el banco central en el reporte del segundo cuarto del año, cuando había dado a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se ubicaría en 0.6 por ciento.

“La contracción de la actividad económica en el tercer trimestre del año representó una debilidad de la economía mexicana mayor a la previamente anticipada”, señaló la gobernadora durante la conferencia de prensa correspondiente al informe trimestral julio-septiembre 2025.

El Dato: Banxico señaló que si continúa la incertidumbre derivada de las políticas comerciales de Estados Unidos, el crecimiento económico de México podría verse mermado.

Explicó que dada la mayor información disponible, el intervalo para la variación esperada del PIB en este año se actualizó a uno de entre 0.1 y 0.5 por ciento.

Pese a esta situación, señaló que a lo largo del horizonte de pronóstico se contempla una moderada aceleración en el ritmo de expansión de la economía.

Bajo este contexto, indicó que el crecimiento para 2026 se mantiene sin cambio en 1.1 por ciento respecto de lo publicado el informe anterior.

0.5% Es el rango máximo del PIB estimado por el banco central

Añadió que el intervalo correspondiente a la variación del PIB en ese año se modifica a uno de entre 0.4 y 1.8 por ciento, mientras que para 2027, se consideró un pronóstico de crecimiento de entre 1.2 y 2.8 por ciento, con una estimación puntual de 2.0 por ciento.

Explicó que en cuanto a los componentes de la demanda agregada, el consumo privado exhibiría una tendencia al alza, mientras que la inversión se mantendría débil cuando menos hasta el segundo semestre del 2026 ante la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC.

“No obstante, las exportaciones seguirían presentando una trayectoria positiva, aunque moderada, en línea con el comportamiento previsto para la producción industrial en Estados Unidos”, aseguró.

3.5% La previsión de inflación para cuando concluya 2025

RIESGOS PARA EL CRECIMIENTO. De acuerdo con el citado informe, Banxico vislumbra algunos factores que podrían impactar en el crecimiento económico, en este sentido señaló a una posible intensificación del actual ambiente de incertidumbre relacionada con las políticas que pudieran implementarse en Estados Unidos, particularmente en lo comercial.

“Que el crecimiento de la economía de Estados Unidos sea menor a lo esperado como consecuencia de factores cíclicos o de las propias políticas implementadas en ese país”, refirió.

También consideró como bandera roja el que se materialicen episodios de volatilidad en los mercados financieros tanto nacionales como internacionales, así como a un escalamiento de diversos conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo.

El Banxico no descartó el impacto de fenómenos meteorológicos tales como temperaturas extremas, ciclones o sequías que afecten adversamente la actividad económica nacional.

Por el contrario, estimó que los factores que pudieran impulsar a la economía nacional podrían ser que la información relativa a la política comercial de Estados Unidos vaya reduciendo la incertidumbre y apuntando a una resolución favorable que beneficie la actividad económica de la región.

“Que el crecimiento de la economía estadounidense sea mayor a lo esperado y que ello favorezca la demanda externa que enfrenta México”, indicó.

También indicó que el tránsito que se ha observado hacia un mayor aprovechamiento del T-MEC permita incrementar el volumen comerciado, en tanto prevalezca su trato arancelario preferencial.

ESPERAN DESACELERACIÓN. Banxico informó también que el alza de los precios de bienes y servicios que se ofrecen en México; es decir, la inflación general, cerrará el año en 3.5 por ciento anual, una cifra menor al 4.2 por ciento que se registró en el segundo trimestre del año y del nivel observado en la primera quincena de noviembre, que fue de 3.61 por ciento anual.

La entidad monetaria además señaló que será en el tercer trimestre de 2026 cuando la inflación converja en el pleno objetivo de Banxico, que es de 3 por ciento.

“Desde el tercer trimestre de 2026, los niveles esperados a lo largo del horizonte de pronóstico para la inflación general son iguales a los publicados en el informe previo, por lo que se mantiene la previsión de que esta se ubique en 3 por ciento en ese trimestre”, adelantó.

No obstante, consideró algunos factores que podrían impulsar el alza de los precios, que son: una depreciación de la moneda nacional, persistencia de la inflación subyacente, aquella inflación que no toma en cuenta a los productos como alimentos no procesados y energéticos por su alta volatilidad; disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales que pudieran presionar las referencias internacionales de las materias primas.

“Mayores presiones de costos que pudieran traspasarse a los precios al consumidor”, advirtió.

También, calificó las afectaciones climáticas como un factor de impacto considerable a los precios de diversos productos del sector agropecuario.

Por otro lado, mencionó que algunos factores que podrían desacelerar a este indicador son: una actividad económica de Estados Unidos o de México menor a la anticipada.

Victoria Rodríguez comentó que la inflación subyacente se estabilizó en los últimos meses y, de seguir la tendencia, prevén mejores cifras en este componente.