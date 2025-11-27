Expertos recomiendan tres inversiones que puedes crear con tu aguinaldo para que te dure más allá de diciembre

Como calcular el ISR del aguinaldo

El aguinaldo puede convertirse en uno de los apoyos financieros más importantes del año si sabes usarlo, coincidieron expertos.

Aunque muchas personas lo destinan a compras de temporada o deudas inmediatas, especialistas recomendaron aprovecharlo para construir distintas inversiones que te den estabilidad más allá de diciembre.

Al respecto, señalaron que estas inversiones, a lo que ellos llamaron “fondos”, se arman por etapas:

Separar una cantidad

Guardarlo en un lugar seguro o que te dé rendimiento

No retirarlo excepto para lo que se destinó.

En tanto, señalaron que el aguinaldo, que llega una vez al año, “es perfecto” para empezar o fortalecer cualquiera de estas inversiones o fondos.

1. Fondo de corto plazo: emergencias y protección inmediata

El primer uso inteligente del aguinaldo es crear liquidez para emergencias, de acuerdo con Ken Charles, director digital de MStar, empresa dedicada al financiamiento automotriz.

“El aguinaldo es un gran apoyo económico que hay que utilizar con mucha inteligencia y se puede diversificar en diferentes fondos y con diversos fines”, señaló.

Este fondo, explicó, se guarda en instrumentos de liquidez inmediata, es decir, donde puedas disponer del dinero rápido si lo necesitas. Sirve para cubrir imprevistos: una reparación, una consulta médica, una urgencia familiar.

¿Dónde lo puedes guardar?

Cuenta bancaria tradicional

Cuenta digital o de ahorro básico

Inversiones de disponibilidad diaria (como Cetes directo a un día)

Ahorro en fintech reguladas

Pero además del ahorro, expertos recomendaron sumar protección financiera. Andrés Ramírez, cofundador de Zebra Insurtech, dino que su recomendación es destinar una parte, aunque sea pequeña, a proteger lo más importante: tu salud, tu familia o tu patrimonio.

“Existen productos accesibles como los microseguros que por menos de 100 pesos al mes pueden brindar asistencias de salud y seguro por accidentes personales”, aseguró.

2. Fondo de mediano plazo: metas programadas y créditos

Si estás pensando en comprar un auto, cambiarlo o mejorar las condiciones de tu crédito actual, el aguinaldo puede ser un aliado.

Según Ken Charles, si se planea adquirir un auto a crédito, se puede destinar la mayor cantidad posible del aguinaldo al pago del enganche, lo que ayudará en gran medida a disminuir el pago de intereses totales del crédito.

También recomendó analizar si conviene liquidar anticipadamente un crédito automotriz para ahorrar intereses futuros.

¿Dónde juntar este fondo?

Cuenta de ahorro específica para tu meta

Inversión a plazo corto o medio (3–6 meses)

Cuenta digital o tarjeta de débito separada de tus gastos diarios

¿Cuánto enganche recomiendan?

Algunas financieras piden mínimo 10 por ciento del monto total como enganche, pero Charles señaló que 30 por ciento es lo ideal para obtener mejores promociones y mayor probabilidad de aprobación.

“Fin de año suele traer ofertas especiales en el sector automotriz”, señaló.

3. Fondo de largo plazo: educación, retiro y futuro

Este fondo mira hacia adelante. Puede ser para pagar estudios, ahorrar para el retiro o proteger a tu familia.

“Usar una fracción del aguinaldo en protección financiera puede marcar la diferencia entre una crisis y una recuperación rápida ante un imprevisto. Con cualquier monto se puede acceder a algún nivel de protección, lo importante es empezar”, dijo Andrés Ramírez.

¿Dónde contratarlo?

Seguros de vida con componente de ahorro

Planes personales de retiro

Inversiones a largo plazo

Cuentas para educación o ahorro infantil

Productos de aseguradoras y fintech autorizadas

La clave es convertir parte del aguinaldo en un motor para tu seguridad futura, añadió.

¿Qué es el aguinaldo y cuándo deben pagártelo?

En México, el aguinaldo es una prestación laboral obligatoria establecida en la Ley Federal del Trabajo.

La ley indica que debe pagarse antes del 20 de diciembre y que su monto mínimo equivale a 15 días de salario, aunque muchas empresas ofrecen más.

Si no te lo pagan o lo hacen incompleto, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que brinda asesoría, conciliación y representación jurídica gratuita.

¿Y si no me dan aguinaldo?

Si tu empleador no te paga el aguinaldo antes del 20 de diciembre, lo hace incompleto o se niega a reconocerlo, puedes acudir a la PROFEDET, que ofrece asesoría legal gratuita y representación para garantizar tus derechos laborales.

Tu aguinaldo llega una vez al año, pero puede durar 365 días

El aguinaldo no es solo una recompensa por tu trabajo:

Puede darte liquidez,

Ayudarte a cumplir metas,

Proteger tu patrimonio,

Construir estabilidad.

Bien usado, un “extra” de diciembre puede acompañarte todo el año. Y eso, más allá de las fiestas, es el mejor regalo financiero que puedes hacerte, coincidieron los expertos.

MSL