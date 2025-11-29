Aerolíneas mexicanas advierten posibles afectaciones por actualización global de Airbus

Aerolíneas mexicanas advirtieron posibles afectaciones en vuelos este fin de semana debido a la actualización global del software de los aviones fabricados por Airbus, después de una alerta que siguió a un incidente con una unidad del cual resultaron personas heridas.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, VivaAerobús y Volaris informaron que, como parte de la advertencia de Airbus por la actualización de su software con motivos de seguridad, se esperan retrasos en la operación de algunos vuelos.

El AICM, en una imagen de archivo. ı Foto: Archivo

Volaris aseguró que, tras recibir el aviso de Airbus, procedió a “efectuar la actualización en toda su flota”.

“La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas”, escribió en una tarjeta informativa.

Por lo anterior, advirtió afectaciones en vuelos, es decir, cancelaciones y reprogramaciones.

#VolarisInforma Sobre la orden precautoria emitida por Airbus pic.twitter.com/RkFJJaHR39 — Volaris (@viajaVolaris) November 28, 2025

No obstante, al corte de las 09:00 horas de este sábado 29 de noviembre, la aerolínea informó que el proceso de actualización de software ha operado de manera óptima, “sin cancelaciones ni retrasos mayores”.

Detalló que restan por actualizarse 19 aeronaves y que “continuaremos trabajando para minimizar las afectaciones en los itinerarios de vuelo”.

En el mismo sentido lo informó la aerolínea VivaAerobús, la cual, a través de una tarjeta informativa, detalló que se atendió la advertencia de Airbus para permitir la actualización del software de sus aviones.

#VolarisInforma Actualización sobre la orden precautoria emitida por Airbus pic.twitter.com/9mQXXwusZj — Volaris (@viajaVolaris) November 29, 2025

Por lo anterior, de la misma forma, advirtió afectaciones en los vuelos, las cuales, dijo, “estarán presentes en los próximos días mientras se implementan las acciones requeridas”.

Sin embargo, al corte de las 08:30 horas de este sábado, VivaAerobús detalló que no había mayores afectaciones en el servicio de sus vuelos más allá de las que se han anunciado por condiciones climáticas.

⚠️#AvisoImportante



Si tu vuelo fue afectado, te notificaremos a través del correo o teléfono registrado en tu reserva.



O envíanos un DM para brindarte asistencia.



Para autogestionar tu vuelo, ingresa aquí 👉 https://t.co/I37DlXoszr

Más detalles en 👉 https://t.co/94y3XdyCiD pic.twitter.com/PoZ9ACvHO9 — Viva Te Escucha (@VivaTeEscucha) November 29, 2025

“Estamos cumpliendo de manera ágil con el requerimiento derivado de la orden precautoria emitida por Airbus para la actualización del software en nuestras aeronaves”, se lee en la tarjeta informativa.

“Por lo que no prevemos afectaciones adicionales a las aquí anunciadas y nuestra operación continuará con normalidad. Invitamos a nuestros clientes a mantenerse informados sobre el estatus de su vuelo a través de nuestros canales oficiales”, concluyó VivaAerobús.

Mientras que Aeroméxico no emitió ningún comunicado ni tarjeta informativa al respecto.

La advertencia de las aerolíneas mexicanas ocurre al mismo tiempo que aerolíneas de todo el mundo anuncian posibles afectaciones por la actualización del software de Airbus.

