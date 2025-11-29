Registra octubre ligera alza de desempleados

La tasa de desocupación para octubre de este año se situó en 2.6 por ciento, 0.1 puntos porcentuales más que en 2024, cuando el indicador se situó en 2.5 por ciento para el mismo mes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este viernes.

De acuerdo con datos proporcionados por el instituto de estadística, en octubre de este año, un millón 631 mil 093 personas permanecieron sin empleo, es decir, 2.6 por ciento de la población encuestada, mientras que el mismo mes pero de 2024, un millón 535 mil 242 personas refirieron estar desocupadas, que representó 2.5 por ciento.

El Dato: En octubre de 2025, las mujeres sin trabajo contabilizaron 634 mil, cifra similar a la del año pasado, mientras que los hombres sumaron 997 mil, y en 2024 fueron 901 mil.

El incremento de 2024 a 2025 es de 95 mil 851 personas en situación de desempleo, lo que refiere a un aumento en 0.1 punto porcentual en esta métrica.

Por género, el ENOE comparte que el indicador en cuanto mujeres muestra ligera variación a la baja, ya que en octubre de 2024 el porcentaje se colocó en 2.5, mientras para este año es de 2.4; para el caso de los hombres, el aumento de desempleo aumentó 0.2 puntos porcentuales, discurriendo de 2.5 por ciento el décimo mes del año pasado, a colocarse en 2.7 por ciento en 2025.

Por su parte, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55.7 por ciento para este año, alcanzando a 33.9 millones de personas, mientras que en igual mes de 2024 fue de 54.1 por ciento, un incremento de 1.5 por ciento en el indicador anual.

65.9 por ciento de la PEA tuvo trabajo asalariado durante octubre de 2025

Desglosado por género, esta métrica muestra aumento en ambos indicadores, ya que en octubre 2024, las mujeres dentro del sector informal significaron el 55.2 por ciento en cuanto a la población ocupada, y para el mes de referencia de este año la cifra alcanzó el 56.1 por ciento.

Para hombres dentro de este indicador, en octubre de 2024 el porcentaje estuvo ubicado en 53.4, elevándose en 2024 hasta el 55.4 por cientos de la población activa dentro del trabajo informal.

La población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan. También contempla a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo. Se incluye la población que trabaja en micronegocios no registrados.

Diferenciado por áreas de actividad económica, la ENOE informa que el sector servicios, durante octubre de este año, contabilizó a 27.2 millones de personas, que simbolizan el 44.6 por ciento; en cuanto a comercio, 12 millones de personas dijeron encontrarse dentro de este apartado, o sea, 19.7 por ciento; y el sector de la industria manufacturera, con 9.8 millones de personas, con 9.8 millones de personas, sumó un porcentaje importante a este indicador, con 16.1.

Si se compara el mismo mes, pero de 2024, los sectores con mayor crecimiento en su población ocupada fueron restaurantes y servicios de alojamiento, con 381 mil; el área de construcción, con 336 mil; servicios diversos, con 254 mil; y comercio, con 253 mil personas.

En contraste, los sectores de actividad económoca que tuvieron el mayor descenso fueron servicios profesionales, financieros y corporativos, con 140 mil personas menos, y servicios sociales, con 109 mil personas.