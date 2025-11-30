¿Cuál es el precio de la gasolina HOY 30 de noviembre en México?

Este es el precio de la gasolina HOY.

Si manejas tu propio automóvil sabrás que hay muchas ventajas y desventajas. El mayor beneficio es que no dependes del transporte público y cuentas con mayor libertad para desplazarte por trayectos largos. Sin embargo, el más grande inconveniente es que necesitas cargar gasolina cada cierto tiempo, cuyo precio cambia día con día.

A diferencia de como ocurre con otros bienes, el precio de la gasolina se actualiza diario. Lo anterior se debe a múltiples factores, como las variaciones en el tipo de cambio y costos de transporte. Incluso, el precio es diferente entre estados, municipios y entre estaciones de carga.

Estación de gasolina de Pemex, en imagen de archivo. Foto›Cuartoscuro

Sin embargo, es útil conocer el promedio nacional del precio de la gasolina, para estimar cuánto necesitarás para llenar tu tanque y llevar a cabo tus actividades del día a día hoy.

Este es el precio de la gasolina en México HOY 30 de noviembre

El precio de la gasolina se calcula con base en un promedio diario nacional, elaborado a partir de los costos registrados en cada una de las 32 entidades federativas.

Así, de acuerdo con la herramienta GasolinaMX, el promedio del precio de la gasolina HOY 30 de noviembre es:

Magna : 23.68 pesos

Premium : 25.82 pesos

Diesel: 26.46 pesos

Este es el promedio del precio de la gasolina HOY 30 de noviembre. ı Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, estos precios son un promedio nacional, y el costo que encontrarás en tu estación de recarga más cercana podría variar.

¿Cómo saber el precio EXACTO de la gasolina en mi ciudad?

Para conocer el precio exacto de la gasolina en tu estación de recarga más cercana, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) del Gobierno de México mantiene una herramienta que desglosa el precio de la gasolina por entidad federativa y municipio, la cual puedes consultar en ESTE ENLACE.

Esta es la herramienta del Gobierno de México para dar a conocer precios de la gasolina desglosados. ı Foto: Captura de pantalla

Asimismo, cada lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor ofrece un análisis de los precios de la gasolina ofrecidos en las diferentes estaciones de recarga del país, y coloca “palomas” y “taches” a quienes cumplen o no con el límite establecido.

