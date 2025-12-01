¿Por qué cayó El bitcoin un 5% por debajo de los 90,000 dólares?

El Bitcoin ha tenido una racha de descensos desde la tercer semana de noviembre, y este primero de diciembre de nueva cuenta registró una caída, por lo que de nueva cuenta de encuentra por debajo de los 90 mil dólares.

El Bitcoin arranca el mes con una caída del 5 por ciento, por lo que, tal como en noviembre, de nuevo se encuentra por debajo de los 90 mil dólares, y esto representa su mayor caída en un mes durante seis meses.

Actualmente el Bitcoin se encuentra cerca de 80 mil 500 dólares, por lo que esta caída ahora cuenta con una baja de 30 por ciento luego de haber alcanzado los 126 mil dólares en octubre.

Bitcoin ı Foto: Especial

¿Por qué cayó El bitcoin un 5%?

La caída de esta criptomoneda se debe a que está siendo afectada por la incertidumbre que existe ante posibles futuros recortes de las tasas de interés de la Reserva Federeral (Fed).

Debido a su reciente caída, se han registrado salidas significativas del Bitcoin, y expertos apuntan que estas han sido de aproximadamente 3.430 millones de dólares, por lo que este activo ahora se encuentra en vigilancia ante próximas salidas.

Esta caída tan significativa de la criptomoneda ha causado que se borren la mayor parte de las ganancias que habían sido acumuladas durante el año, y esto también se da en un contexto de un rechazo global al riesgo.

Caída del Bitcoin ı Foto: Especial

Asimismo, esto ha causado que el capital proveniente de instituciones salga, por lo que incluso los nuevos ingresos se han frenado, e incluso existe una posible venta de esta criptomoneda ante esta caída antes del cierre del año.

Al registrarse una salida institucional se pierde uno de los sostenes clave para los precios, y esto también provoca que el Bitcoin continúe con volatilidad, pero pese a esto, la criptomoneda continúa siendo atractiva a largo plazo para algunos inversionistas.

Expertos señalan que la economía de Estados Unidos se encuentra inmersa en incertidumbre, por lo que esto también ha contribuído a que la incertidumbre que existe en el ambiente impulse la caída del Bitcoin.

Bitcoin ı Foto: Especial

Se estima que el Bitcoin aumente su tasa en un 5 por ciento cada año, por lo que se puede estimar que el valor de esta criptomoneda aumente en 2026 y continúe a la alza coon los años.

