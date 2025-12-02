Pilotos aviadores protestan frente a edificio de SICT

Pilotos pertenecientes al Sindicato de Aviadores se manifiestan fuera de las intalaciones de la SICT, ayer.

PILOTOS DE LA ASOCIACIÓN Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y del Colegio de Pilotos Aviadores de México protestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ya que exigieron a la institución que no permita que aerolíneas como Viva Aerobús o Volaris utilicen pilotos extranjeros para volar sus naves.

“No los vamos a permitir, porque los pilotos mexicanos son profesionistas, trabajadores que han dejado su vida, salud y familia para poner el nombre de nuestro país en alto todos los días”, dijo Ángel Domínguez Catzin, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México a medios de comunicación durante la movilización.

El Tip: El Gobierno de México permitió el pasado 24 de noviembre, que Volaris contratara pilotos extranjeros para la temporada del 1 de diciembre al 12 de enero de 2026.

Representantes de los pilotos ingresaron en dos ocasiones a las instalaciones de la Secretaría, donde se reunieron con autoridades para tratar el tema.

“Yo no vi a ningún piloto extranjero volando cuando sucedieron los huracanes en Acapulco”, agregó Domínguez.

Ante esta situación, la SICT reviró a la ASPA y al Colegio y señaló que el hecho de que dichas aerolíneas utilicen pilotos extranjeros en sus respectivas tripulaciones no viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

100 pilotos extranjeros están previstos que lleguen al país

“La figura de arrendamiento húmedo es un procedimiento sustentado en los artículos 83 Bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional; artículo 45, último párrafo de la Ley de Aviación Civil; artículo 34 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, y la Circular Obligatoria CO AV-08.3/20”, indicó la SICT.

“Esta figura no vulnera el artículo 32 Constitucional que exige que las aeronaves con matrícula mexicana sean operadas por tripulaciones mexicanas”, agregó.

La dependencia reiteró su disposición al diálogo constructivo con todos los actores de la aviación para seguir avanzando hacia un sistema más seguro, eficiente y moderno, en beneficio de los usuarios.