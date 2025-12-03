Presidenta publica en redes

Presidenta Sheinbaum y empresarios crean el Consejo de Inversiones

Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un nuevo consejo empresarial

Reunión de este día. Foto: Especial.
Este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un nuevo consejo empresarial.

“En Palacio Nacional, recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México”, escribió Sheinbaum en redes.

