Presidenta Sheinbaum y empresarios crean el Consejo de Inversiones

Este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un nuevo consejo empresarial.
“En Palacio Nacional, recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México”, escribió Sheinbaum en redes.
