Ultra Wifi 7 Infinitum: Telmex presenta su nueva opción de conectividad inalámbrica

Logo de Teléfonos de México (Telmex), en una fotografía ilustrativa.

La compañía Teléfonos de México (Telmex) lanza al mercado Ultra Wifi 7 Infinitum, la opción de conectividad inalámbrica más potente en el país, que será potenciada con la utilización de la infraestructura de telecomunicaciones con la que cuenta, la de mayor cobertura en México.

Con este lanzamiento, la transformación digital del país alcanza una nueva cima tecnológica, ya que este servicio de conexión inalámbrica brinda velocidades, estabilidad y capacidad sin precedente en cuanto a Wifi residencial y empresarial se trata.

Entre los servicios que brinda este nuevo esquema de Wifi, está su capacidad de conexión, pues cuenta con la potencia para conectar más de 100 dispositivos al mismo tiempo, que resulta idóneo para hogares inteligentes, oficinas y ambientes de alta demanda.

También es adecuado para sistemas IoT, ideal para los artículos de la cocina interconectados a una red colectiva que facilite el intercambio de información entre ellos, o equipos médicos que requieran conectividad entre dispositivos y la nube, así como optimizar su eficiencia energética.

Telmex da un paso histórico en la conectividad del país.



⚡️Presentamos Hiper WiFi 7 Infinitum, la tecnología de conectividad más avanzada de México. Respaldada por la mayor red nacional de Fibra Óptica⚡️



¿Qué lo hace superior?

📺Streaming simultáneo en 8K/4K.

🎮⁠Gaming con… pic.twitter.com/sQExN712cp — Teléfonos de México (@Telmex) December 3, 2025

Mayor capacidad para el entretenimiento

Ultra Wifi 7 Infinitum ofrece mayor potencia para ver o escuchar audio y otros contenidos multimedia en tiempo real a través de cualquier dispositivo, pues brinda streaming simultáneo en 4K y hasta 8K.

Al mismo tiempo, también brinda experiencia más satisfactoria al sector gaming, pues cuenta con máxima estabilidad.

Cuenta con tecnología tribanda, incorporando una nueva banda de 6 GHz para minimizar interferencias y maximizar la eficiencia, lo que resulta en mayor reducción en la congestión de red y máximas velocidades para descargas y cargas ultrarrápidas.

También dará mayor ancho de banda y latencia ultrabaja, incluso en entornos con múltiples usuarios conectados.

Estas mejoras convierten a Ultra Wifi 7 Infinitum en la plataforma ideal para los hogares y negocios hiperconectados, donde cada vez conviven más dispositivos, servicios en la nube y aplicaciones avanzadas.

Héctor Slim Seade, director general de Telmex, destacó que Ultra Wifi 7 Infinitum representa el compromiso permanente de la empresa con la innovación.

Esta nueva generación de conectividad impulsa el desarrollo digital de millones de hogares, empresas y emprendedores, y prepara a México para las aplicaciones del futuro.

