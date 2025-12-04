Nombran a Luis Brossier nuevo director general de Citi México

Luis Brossier fue nombrado nuevo director general de Citi México (Citi Country Officer & Banking Head), a partir del 1 de marzo de 2026, sujeto a aprobaciones legales y regulatorias, y reportará a Julio Figueroa, director de América Latina.

El consorcio estadounidense Citi informó el nombramiento mediante comunicado, agregando que Luis Brossier será responsable de la ejecución de la estrategia de Citi en el país, bajo la encomienda de potencializar oportunidades de negocio con clientes de México, sobre todos los productos y subproductos, tanto a nivel local como internacional.

También, tendrá la encomienda de proteger y mejorar la reputación de Citi en el país, así como fomentar relaciones exitosas en todos los niveles organizacionales, aunque con especial enfoque en fortalecer la posición de Citi como el principal socio bancario para sus clientes.

Como antecedente profesional antes de asumir el nombramiento sobre Citi México, Luis Brossier ostentó diversos cargos en banca de inversión durante una década, donde contribuyó con relevantes operaciones de fusiones y adquisiciones, con responsabilidad que abarcaban a América Latina; además, el ejecutivo se desempeña como director de Banca Corporativa en México desde 2022.

Luis comenzó su carrera en Citi en 2002 en banca corporativa, mercados de deuda y capital, y fusiones y adquisiciones, con asignaciones tanto en la Ciudad de México como en Nueva York; cuenta con una licenciatura en ingeniería industrial por la Universidad Iberoamericana y un MBA con honores por la Columbia Business School.

“México es un mercado estratégicamente vital para Citi, y nuestro compromiso inquebrantable es empoderar a nuestros clientes con las mejores soluciones financieras y el apoyo que necesitan para tener éxito, al tiempo que contribuimos de manera significativa al desarrollo económico del país”, dijo Julio Figueroa, responsable de América Latina de Citi.

Añadió que el cargo que desempeñará Luis Brossier, “será fundamental para mejorar nuestras relaciones con los clientes y garantizar que sigamos ofreciendo un valor excepcional y contribuciones impactantes a su éxito”.

