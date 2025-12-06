Baja 1.6 puntos confianza del consumidor

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 44.2 puntos durante noviembre pasado, lo que significa una caída mensual de 1.6 puntos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (Enco).

La encuesta, que mide la percepción de las y los consumidores sobre su situación económica actual y la del país, así como sus expectativas, y es desarrollada en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México, informó la caída en 1.6 puntos en el mes pasado, también representó disminución de 3.5 puntos en su comparativa con noviembre de 2024.

Entre los factores que toma en cuenta el Enco, está la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la que tenían hace 12 meses, en la que también es percibida una disminución de 0.9 puntos el mes pasado respecto a octubre, y una baja en 0.7 puntos en su comparativa con noviembre de 2024.

La situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual, es otro punto que toma de referencia la encuesta, apartado que contabiliza 57.4 puntos durante noviembre, que representa disminución de 1.0 puntos con respecto a octubre y disminución de 1.2 puntos tomando de referencia a noviembre de 2024.