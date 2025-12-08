Trump amaga con imponer un arancel de 5% a México por incumplir Tratado de Aguas con EU

Al acusar a México de violar el Tratado de Aguas de 1944, Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 5 por ciento a las mercancías mexicanas si no entrega a Estados Unidos más de 246 millones de metros cúbicos de agua antes del 31 de diciembre.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano afirmó que México lleva cinco años incumpliendo con la entrega del recurso, lo que, sostuvo, ha perjudicado a la producción agrícola y a ganaderos de Texas.

Trump aseguró que México adeuda casi mil millones de metros cúbicos de agua, lo que supera por más de 200 millones de metros cúbicos la capacidad total del Sistema Cutzamala, estimada en 782.5 millones.

“México continúa violando nuestro Tratado de Aguas, y esta violación está dañando seriamente nuestros hermosos cultivos y ganado de Texas. Estados Unidos necesita que México libere 246 millones 696 mil 360 metros cúbicos de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después. (...)”, anunció.

“Cuanto más tarde México en liberar el agua más perjudicados serán nuestros agricultores. México tiene la obligación de solucionar esto ya” , añadió.

En México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reconocido que las condiciones de sequía en el país han complicado la entrega del líquido. Desde abril, cuando Trump amagó con imponer aranceles adicionales, aseguró que el tratado se cumpliría “poco a poco”.

El 29 de abril, Sheinbaum señalo que México entrega agua a Estados Unidos “hasta donde se puede”, luego de que ambos países acordaron una serie de medidas para atender las asignaciones desde el río Bravo en el ciclo de entregas que terminó el pasado 24 de octubre.

Como parte del convenio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estimó que México podía asignar a Estados Unidos entre 400 y 518 millones de metros cúbicos de agua en el periodo de mayo a octubre.

Al respecto, tras la copiosa temporada de lluvias de este año, la Presidenta adelantó que México aprovecharía la mayor disponibilidad del agua para entregar una parte a Estados Unidos .

“Hay una mesa de trabajo permanente y se acordó la entrega de agua, aprovechando ahora que hay más disponibilidad de agua. (...) Entonces va a haber una entrega de agua aprovechando que ahora hay mayor disponibilidad“, explicó en su conferencia matutina del pasado 30 de octubre, una semana después de que venciera el plazo para cumplir con la entrega de agua de los afluentes del Río Bravo.

¿En qué consiste el Tratado de Aguas de 1944?

El Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales, firmado por México y Estados Unidos en 1944, ha establecido compromisos recíprocos sobre el uso de los recursos que proveen los ríos Bravo y Colorado.

De acuerdo con el tratado, México asigna a Estados Unidos un tercio del agua que llega al Río Bravo proveniente de seis ríos tributarios: Conchos, San Diego, Las Vacas, San Rodrigo, Escondido y Salado, que no será menor a 432 millones de metros cúbicos anuales.

En contraparte, cada año Estados Unidos cede a México mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense, pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el Golfo de California, entre los estados de Baja California y Sonora.

El pacto estipula que Estados Unidos cumplirá con su entrega de agua cada año, pero también reconoce que, en caso de sequías extremas o accidentes en infraestructura para distribuir agua, México puede retrasar sus entregas y reponer el faltante en el siguiente ciclo quinquenal.

El tratado firmado en 1944 también establece la operación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo binacional permanente encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.

Con información de Ulises Soriano.

cehr