México ‘pagará’ agua en deuda a EU con alta disponibilidad tras intensas lluvias

Pero que no se ponga en riesgo la agricultura

Tras la intensa temporada de lluvias que registró México este 2025 y aprovechando la alta disponibilidad del recurso, se realizará una entrega de volumen a Estados Unidos para pagar el adeudo que se registra en el marco del acuerdo suscrito entre ambas naciones en 1944.

De acuerdo con dicho convenio, México adeuda 1.3 millones de pies cúbicos de agua a Texas, situación que llegó a convertirse en este año en un motivo más para que Donald Trump amagara con una imposición arancelaria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó este jueves en Palacio Nacional que uno de los acuerdos es que se abonará a la deuda siempre y cuando haya disponibilidad del recurso hídrico en México y como ahora lo hay, entonces se entregará una parte; sin embargo, no especificó cuánto volumen ni dentro de qué periodo se concretará la entrega.

Claudia Sheinbaum enfatizó que este acuerdo se tomó en consenso con los gobernadores de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas y también bajo la condición de que no se ponga en riesgo la disponibilidad para el consumo humano ni la agricultura.

“Se acordó la entrega de agua, aprovechando ahora pues que hay más disponibilidad de agua, hay una parte de agua también, todo está acordado con los gobernadores, esto es importante, La gobernadora de Chihuahua, de Nuevo León y de Tamaulipas. Entonces va a haber una entrega de agua, aprovechando que ahora hay mayor disponibilidad, aunque de todas maneras se ha acordado de cuánto se entrega y que no ponga en riesgo, primero, el consumo humano, que es lo principal y que tampoco ponga en riesgo la agricultura”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR