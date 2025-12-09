AMIA busca eliminar aranceles amparados en la Sección 232

Una de las prioridades para la industria automotriz es lograr que el próximo año Estados Unidos elimine los aranceles que se amparan en la Sección 232, que la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea llevada a buen puerto, y que se apliquen tarifas a los vehículos terminados provenientes de países con los que el país no tiene acuerdos comerciales, indicó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

“El tratado de libre comercio, su revisión, es prioridad uno para nosotros; los temas de 232 y aranceles de este tipo, prioridad uno, también, sabemos que el Gobierno mexicano está trabajando. Esperemos que pronto, ojalá, podamos tener noticias buenas. Y tercer punto, ayer fue aprobada en comisiones la iniciativa de Ley que tiene que ver con aranceles a ciertos productos, algunos de los cuales es a producto terminado, vehículos terminados, con lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo”, indicó Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la AMIA.

El representante de las armadoras dijo que la iniciativa que presentó la Secretaría de Economía (SE) servirá para proteger y fortalecer la industria nacional, así como a las empresas que invierten en el país, “qué producen en México, que generan empleos, esta es una muy buena noticia”, pero reconoció que, aún deben revisar la iniciativa completa porque también se incluirán autopartes que ellos utilizan para la fabricación de vehículos.

Asimismo, destacó que el próximo año buscan que los aranceles bajo el amparo de la Sección 232 y cuya justificación son la protección a la seguridad nacional sean eliminados, “nosotros vamos a pelear por el 0.0%, y el acceso libre del mercado, que es lo que no ha permitido crecer esta industria en los últimos 30 años”.

Rogelio Garza añadió que la revisión del T-MEC será importante, específicamente, en el tema sobre las reglas de origen, ya que se tiene que cumplir en este rubro para seguir manteniendo los beneficios que da el acuerdo comercial.

Y destacó que es necesario la eliminación de aranceles y la continuación del T-MEC y en ese sentido la industria automotriz de Canadá y de Estados Unidos se encuentra alineada, y reconocen que las tres naciones son “altamente complementarias, que requerimos de las acciones de las acciones de los tres países para poder seguir fortaleciendo esta industria y que si no trabajamos como región no vamos a poder competir con otras regiones como ya lo estamos haciendo”.

“China el año pasado fabricó más o menos 31 millones de vehículos, él solo, en la región asiática es el número uno; China y todos los aledaños en Asia son la región número uno. En América fabricamos más o menos 18 millones millones de vehículos en la región, o sea: Estados Unidos, México y Canadá, casi la mitad de lo que hace China. Por eso vuelvo a repetir, si no trabajamos juntos, si no fortalecemos la región, las otras regiones nos van a ganar”, puntualizó.

MSL