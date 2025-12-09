ANPACT plantea transición gradual hacia la jornada laboral de 40 horas en México.

En medio de un escenario económico retador, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) subrayó la necesidad de que la transición hacia una jornada laboral de 40 horas avance de manera gradual y ordenada. El presidente ejecutivo de ANPACT, Rogelio Arzate, afirmó que la industria automotriz y del autotransporte mantiene un compromiso firme con la estabilidad del sector y con la mejora de la calidad del empleo, la productividad y la competitividad frente a los mercados nacional e internacional.

Los datos preliminares de noviembre de 2025 muestran un repliegue generalizado. Las ventas al mayoreo cerraron el mes con 2,809 unidades, una caída del 56.9% respecto al mismo periodo de 2024, aunque el sector registró un repunte mensual del 7.9%. Entre enero y noviembre, las comercializaciones sumaron 27,175 unidades, cifra que representa un retroceso del 53.4% en comparación con las 58,331 unidades del año previo. La producción también reflejó un comportamiento a la baja: 13,108 unidades ensambladas en noviembre, lo que representa un 28% menos que un año antes y 126,407 unidades en el acumulado anual, lo que equivale a una disminución del 36%.

El mercado externo mostró la misma tendencia. En noviembre, se exportaron 10,367 vehículos pesados, 21.9% menos que en 2024, aunque el mes cerró con un repunte del 98.6% frente a octubre. Las exportaciones acumuladas se ubicaron en 103,404 unidades, una diferencia negativa del 30.5% respecto a las 148,802 unidades enviadas al extranjero durante el mismo periodo del año pasado. ANPACT insistió en que el impulso a la productividad y a la profesionalización del sector resultan determinantes para sostener la viabilidad de las empresas durante esta etapa de ajustes.

TE RECOMENDAMOS: Cuenta con apoyo de la ASF CFE va contra corrupción con proyecto de vanguardia

Arzate llamó a mantener una transición flexible hacia la jornada de 40 horas y reconoció el papel de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Marath Bolaños, en la construcción de acuerdos con la industria. También destacó que el aumento de 13% al salario mínimo para 2026 fortalece el poder adquisitivo de los trabajadores y acompaña los esfuerzos de la industria por consolidar el desarrollo integral de las plantillas laborales y sus familias.

El dirigente de ANPACT señaló además la relevancia del distintivo “Hecho en México” otorgado por la Secretaría de Economía, dirigida por Marcelo Ebrard, en el marco de Expo Transporte ANPACT2025. Afirmó que esta certificación “reconoce la calidad y la solidez de la industria de vehículos pesados. Es un mensaje de confianza para nuestros socios comerciales y para los miles de trabajadores que sostienen esta cadena productiva”. La organización también pidió mantener acciones firmes para frenar la entrada de vehículos pesados usados desde Estados Unidos, pues por cada 100 unidades nuevas colocadas en el mercado nacional, ingresan cerca de 70 unidades usadas, con efectos adversos en materia ambiental y de seguridad vial.

Para cerrar, Arzate agradeció la participación de líderes industriales, transportistas, proveedores, autoridades y medios de comunicación en Expo Transporte ANPACT 2025, un encuentro que superó sus propias marcas de asistencia y que definió parte de la agenda pública del sector con miras hacia la sostenibilidad y la descarbonización.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR