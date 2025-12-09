Recaudación alcanza 5.5 bdp a noviembre

El impuesto Sobre la Renta es el gravamen con mayor aportación en recaudación, con 2 billones 652 mil 597 millones de pesos.

Entre enero y noviembre de 2025, los ingresos de recaudación fueron 5 billones 529 mil 814 millones de pesos, lo que significó un aumento de 5.9 por ciento en comparación con el mismo lapso del año pasado, indicó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que de enero a noviembre de 2025 los ingresos del Gobierno Federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, alcanzaron los 5 billones 529 mil 814 millones de pesos, lo que representa un incremento de 5.9% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior”, agregó.

De acuerdo con el organismo, el incremento fue de 500 mil millones de pesos más frente a lo que se contabilizó en 2024, y superó en 102.3 por ciento lo que se fijó en la Ley de Ingresos de la Federación 2025 para los once meses del año.

“En este lapso, la recaudación tributaria alcanzó un nuevo récord, al obtener 4 billones 905 mil 415 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 4.6 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024”, indicó el SAT.

Los ingresos de recaudación fueron 5 billones 529 mil 814 millones de pesos ı Foto: SAT.

De forma desagregada, por el Impuesto Sobre la Renta (ISR), en los primeros once meses del año, se obtuvieron 2 billones 652 mil 597 millones de pesos, es decir, 222 mil 532 millones de pesos más que en el mismo lapso de 2024 o 5.1 por ciento en términos reales.

Los recursos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ascendieron a un billón 369 mil 885 millones de pesos, un incremento de 1.4 por ciento a tasa anual, luego de aumentar 68 mil 540 millones de pesos.

Finalmente, la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se ubicó en 617 mil 787 millones de pesos; un aumento de 47 mil 775 millones de pesos más que el mismo lapso de 2024 o un 4.4 por ciento.

“Con estos resultados, el SAT reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la recaudación, a través de mecanismos que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con una atención cercana a las y los contribuyentes; todo ello, en beneficio del desarrollo del país y de la población”, puntualizó el organismo.

#ComunicadoSAT



El SAT informa que de enero a noviembre de 2025 los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron 5 billones 529 mil 814 millones de pesos, lo que representa un incremento de 5.9% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior.



En este lapso, la… pic.twitter.com/ovnq7HChPD — SATMX (@SATMX) December 9, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT