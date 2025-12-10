El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo reunión de trabajo este miércoles con el pleno del Consejo de Empresas Globales (CEG), para coordinar labores que incentiven la atracción de inversiones para el país, así como planificar posiciones ante la siguiente revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el encuentro, Marcelo Ebrard agradeció a los representantes de las empresas agrupadas en el CEG el respaldo al Plan México, mediante inversiones y reinversiones, así como su compromiso para acrecentar la proveeduría nacional en las cadenas productivas.

#ComunicadoEconomía 🗞️



El secretario de Economía, @m_ebrard, acuerda con el Consejo de Empresas Globales trabajar para acelerar inversiones



🔗 https://t.co/XdvwYUyjxX pic.twitter.com/Yfujeh3VAG — Economía México (@SE_mx) December 10, 2025

Por su parte, Manuel Bravo, presidente del CEG, agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Economía para concretar inversiones, al tiempo que reiteró el compromiso de las empresas globales de ser socias y aliadas del gobierno en la implementación de proyectos productivos.

TE RECOMENDAMOS: Decisión monetaria FED vuelve a recortar tasas de interés en 25 puntos base

En la reunión quedaron acordados tres ejes de trabajo para los primeros meses del 2026, mismos que serán abordados tanto por la SE como por las empresas globales: coordinar posiciones y prioridades de cara a la próxima revisión del T-MEC, profundizar las acciones para incrementar la proveeduría nacional y acelerar el aterrizaje de inversiones para el país.

Acompañaron al secretario Ebrard, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas; la jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo, Ximena Escobedo, y el director general de Comunicación Social, Daniel Millán.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, el país ha registrado flujos récord de inversión extranjera directa en los últimos años, tendencia que el gobierno federal busca consolidar mediante una mayor coordinación con empresas multinacionales.

El Consejo de Empresas Globales está integrado por más de 50 compañías transnacionales con presencia significativa en el país, que representan sectores como manufactura avanzada, tecnologías de la información, automotriz, farmacéutico, alimentos, servicios financieros y energía.

En conjunto, estas empresas aportan miles de empleos formales y una parte sustancial de las exportaciones de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL