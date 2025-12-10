Suman 129 mil 139 mpd invertidos en aeropuertos de México, informa SICT.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que durante este sexenio se invertirán 129 mil 139 mdp en infraestructura aeroportuaria.

Tan sólo durante 2025 se destinaron 36 mil 503 millones de pesos para los 62 aeropuertos del país, dinero proveniente de la federación y de la iniciativa privada.

El ejercicio de estos recursos contempla la ampliación y modernización de la infraestructura de 10 aeropuertos: Puerto Escondido, Tepic, Monterrey (en la terminal), Guadalajara (nueva terminal), y Ciudad de México (reforzamiento y rehabilitación).

Además, se intervendrán las terminales aéreas de Puerto Vallarta (operación nueva terminal), Cancún (ampliación de Terminal 1), Tijuana (ampliación del edificio terminal), Mérida (ampliación de edificio terminal) y Chihuahua (remodelación de pistas).

Cabe resaltar que, en los últimos años, nueve aerolíneas nacionales y 55 internacionales han registrado constantes crecimientos, tanto en el servicio de pasajeros como de carga.

Hasta septiembre de 2025 la demanda de usuarios se elevó 23 por ciento en la Ciudad de México; 16 por ciento, en Cancún; 10 por ciento, en Guadalajara; ocho por ciento, en Monterrey y siete por ciento, en Tijuana.

Desde 2014 el número de viajeros en México ha ido en incremento: 2014, 110.9 millones; 2015, 113.6; 2016, 126; 2017, 136.7; 2018, 148.6; y 2019, 157.5 millones.

En el 2020, el traslado descendió a 77.7 millones de pasajeros (esta cifra obedeció a la pandemia de COVID-19, situación que se registró en todo el mundo); 2021, 127.5; 2022, 167.2 millones; 2023, 186.6; 2024, 186.5; y en 2025, hasta el mes de septiembre se reportaron 142 millones de usuarios.

En cuanto al transporte de carga, en el país, el servicio lo brindan cuatro aerolíneas nacionales y 43 internacionales. En el último año (hasta septiembre de 2025) los aeropuertos registran los siguientes aumentos en la demanda: 32 por ciento Santa Lucía, 21 por ciento Ciudad de México, 15 por ciento Guadalajara, siete por ciento Querétaro y seis por ciento Monterrey.

El incremento por años ha sido constante: 2014, 766 mil toneladas; 2015, 822 mil; 2016, 873 mil; 2017, 969 mil; 2018, un millón 55 mil; y 2019, un millón 25 mil.

En 2020, dichas aerolíneas transportaron 911 mil toneladas de carga; 2021, un millón 137 mil; 2022, un millón 150 mil; 2023, un millón 196 mil; 2024, un millón 263 mil, y hasta septiembre de 2025 se han movilizado 897 mil toneladas.

Con estas acciones, la dependencia reafirma su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva, que responda a las necesidades de los usuarios, impulse el desarrollo del sector y fortalezca la conectividad.

Además, parte de esta modernización aeroportuaria que emprende el Gobierno de México, a través de la SICT, es para recibir a alrededor de 5.5 millones de turistas que visitarán el país por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre junio y julio del próximo año.

