SE estima impacto de 0.2% a la inflación por aranceles a países sin tratado comercial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que, luego de la aprobación de tarifas arancelarias a diversas mercancías que se importan de países con los cuales México no tiene acuerdos comerciales, se prevé un aumento de 0.2 por ciento al año en la inflación, pero reiteró que el paquete aprobado por el Congreso de la Unión no afectará a la industria nacional, sino que la protegerá.

El funcionario señaló que, a pesar de la aprobación la iniciativa, se atendió a 30 sectores de la economía mexicana para que presentaran su argumentos, incluidas las cámaras empresariales de China, India, Corea del Sur o Indonesia, y también a la industria mexicana, por esa razón es que se realizó una reducción de las tarifas para ciertas fracciones.

“La Cámara de Diputados modificó mucho el paquete en varios temas y nosotros lo discutimos con ellos y dijimos, ‘bueno, tienen razón’, es decir, cuando se presentan elementos: ‘no puedo sustituir esa auto aparte, tengo que reducir el impacto, entonces, así se hizo”.

Destacó que el incremento arancelario más importante que se hizo fue a productos terminados, no a insumos, “el aumento más alto es de 50 por ciento a vehículos importados nuevos”, añadió Ebrard Casaubón.

Asimismo, reiteró que aplicar aranceles a algunas fracciones es una actividad que hacen muchos de los países para proteger sectores de sus economías, “no estamos subiendo un arancel a un país, no es un instrumento geopolítico”, agregó que las tarifas sólo aplicarán para el 8.0 por ciento del comercio exterior del país, el 92 por ciento restante no fue afectado, “estamos protegiendo sectores específicos”.

La medida no aplica a un sólo país, “no es sólo una medida que tenga que ver con productos provenientes de China, no está escrita a un país, sino a diferentes fracciones arancelarias, por ejemplo, textiles y en calzado hemos tenido un crecimiento muy relevante, así como en otros productos de Indonesia. Indonesia este año nos exportó 3 mil millones de dólares”, insistió.

Dijo que la medida busca evitar que, al haber una sobreproducción de mercancías, en muchas ocasiones esos países con la intención de comercializar sus mercancías reducen el costo entre 50 y 60 por ciento y como no todas las industrias pueden realizar esa rebaja, se afecta la competitividad de la industria mexicana.

“Con China tenemos muy buena relación, vamos a seguir dialogando, pero a ver, China tiene restricciones sanitarias en los productos, se entiende, o en algunos sectores, se entiende su política y no lo veo como una diferencia política. No lo veo como un guiño a Estados Unidos porque probablemente a ellos les interesarían otros temas, lo veo como una medida importante para cuidar la economía y no tratar de salvar al niño cuando ya se ahogó el niño”, puntualizó el funcionario federal.

MSL