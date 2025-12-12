México y EU continuarán pláticas para lograr un acuerdo aéreo: SICT

México y Estados Unidos continuarán las pláticas de manera permanente para lograr un acuerdo aéreo, luego de que el Departamento de Transporte (DoT, por sus siglas en inglés) entre ambas naciones, aseguró el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), José Antonio Esteva Medina.

En reunión con medios de comunicación, el funcionario federal explicó que, tras los cuestionamientos del país vecino, el Gobierno federal respondió a las tres órdenes ejecutivas que el DoT planteó como primera acción y se abrieron mesas de trabajo y de plática que es en el punto en el que se encuentran actualmente.

“Se respondieron las tres órdenes ejecutivas que se plantearon como primera acción y se abrieron estas mesas de trabajo y de plática que es en el punto en el que estamos hoy”, destacó Esteva.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este viernes Este es el precio del dólar HOY viernes 12 de diciembre de 2025

El secretario añadió que respecto a la asignación de slots (horarios de despegue y aterrizaje), y que fue una de las quejas del Departamento de Transporte de Estados Unidos, se busca cumplir con los estándares internacionales, por lo cual México va a adquirir un software que sigue las prácticas internacionales sobre la asignación para que vean cómo se distribuye la asignación.

“Se está adquiriendo es un software que sigue las prácticas internacionales sobre la asignación para que vean cómo se distribuyen y también que ellos (Estados Unidos) tengan la visualización casi en tiempo real de cómo están manejándose.

Había prácticas donde podían tener un slot para la una de la mañana y se retrasaban y lo tomaban al mediodía y eso generaba saturación y sólo decían, ‘cóbrame la multa y no pasa nada’”, dijo.

Dicho programa, explicó, sería operado por alguien externo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como por ejemplo, por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) o la misma dependencia.

El funcionario federal aseguró que, así como este tema, se le explicó al Departamento de Transportes de Estados Unidos, que existe mucha competencia en México y se le demostró que el mercado aquí es completamente abierto.

“Las estadísticas que tenemos, cómo han crecido los vuelos, cómo han crecido las rutas, cómo ha crecido la carga y en especial de cargueras norteamericanas y qué y cómo estamos abiertos en el mercado”, refrendó.

El Departamento de Transporte aseguró que México incumplió el acuerdo bilateral, luego de que en 2023 recortara los horarios de aterrizaje y despegue de algunas aerolíneas estadounidenses en el AICM, y luego de mover los vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Así, posteriormente, el DoT decidió cancelar 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia el país vecino.

Sobre la capacidad aérea para atender el incremento de pasajeros durante el Mundial, sostuvo que el tema debe resolverse pronto para permitir expansión de vuelos. “Debe de ser pronto que ya se resuelva para abrir y cumplir con las condiciones para el Mundial”, afirmó.

Recordó que ampliar holguras no solo será útil en 2026, sino para otros eventos de alto flujo turístico como la Fórmula 1. “No está de más tener mayor capacidad, porque eso fortalece no solo la infraestructura aeroportuaria”.

Ya circulan trenes hacia el AIFA

Por otra parte, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes afirmó que el sistema ferroviario que conectará la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya entró en la fase de pruebas, al mismo tiempo en el que se terminan los últimos trabajos de señalización y pasos peatonales.

“Ya están circulando los trenes, no sé si los han visto, pero ya llega hasta Lechería el tren y con la catenaria y todo”, informó el secretario.

Aseguró que esta obra quedará lista en el primer trimestre de este año, pues sólo falta que se realicen las pruebas, las cuales están analizando los volúmenes de gente que utilizará, en la parte de la Ciudad de México, este sistema de transporte, ya que esperan que se multiplique el número de usuarios, respecto a los que lo utilizan actualmente.

“Ya nada más es (faltan) las pruebas de señalización, porque ya son volúmenes muy importantes, o sea, no son 8 mil o 6 mil que estaban llegando a Santa Fe, esto se va a multiplicar por varios números, calculamos que sí estaremos en 50 mil o más”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR