Suben ingresos por servicios privados

En 2024, los ingresos por Servicios Privados no Financieros se incrementaron a tasa anual, y en algunos rubros como el de servicios profesionales, de esparcimiento cultural, otros servicios, inmobiliarios y de salud, el personal ocupado también aumentó, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mayor incremento en el ingreso por suministro de bienes y servicios se ubicó en el sector de servicios profesionales, ya que, en 2023 registró 484 mil 971 millones de pesos y el año pasado ascendió a 602 mil 612 millones de pesos, un crecimiento de 24.3 por ciento; asimismo, también fue el que tuvo un avance en el personal ocupado, pasó de 647 mil 695 personas empleadas a 740 mil 900 trabajadores.

Servicios de esparcimiento cultural pasó de 143 mil 135 millones de pesos a 157 mil 588 millones de pesos, un incremento de 10.1 por ciento; de igual forma tuvo un aumento de su personal ocupado de 209 mil 727 trabajadores a 223 mil 730 personas, es decir, 6.7 por ciento más.

Otros servicios aumentaron los ingresos por suministro de bienes y servicios en 4.2 por ciento, al pasar de 355 mil 200 millones de pesos a 370 mil 017 millones de pesos; aumentó la plantilla de personas trabajadoras al pasar de un millón 289 mil 028 a un millón 361 mil 352 empleados, un alza de 5.6 por ciento respecto de 2023.

Por su parte, los servicios inmobiliarios registraron un alza en sus ingresos de 8.8 por ciento, al pasar de 399 mil 633 millones de pesos a 434 mil 805 millones de pesos; de igual forma, se tuvo un incremento en el personal ocupado de 4.5 por ciento, ya que pasó de 245 mil 572 personas en 2023 a 256 mil 617 en 2024.

Finalmente, los servicios de salud incrementaron sus ingresos 9.5 por ciento, al pasar de 301 mil 513 millones de pesos a 330 mil 063 millones de pesos y un crecimiento de 3.3 por ciento en personal ocupado, de 608 mil 023 trabajadores a 628 mil 340 personas de 2023 a 2024.

No obstante, los servicios de alojamiento temporal también tuvieron un incremento de 10 por ciento en el ingreso por suministro de bienes y servicios, paso de 873 mil 527 millones de pesos a 960 mil 598 millones de pesos, pero el personal ocupado tuvo un decrecimiento de 0.9 por ciento.

