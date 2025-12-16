CANACAR y AMTAC rechazan amagos de nuevos bloqueos carreteros durante vacaciones.

Diversas organizaciones del sector campesino y transportista rechazaron los amagos de algunos grupos de reanudar bloqueos en carreteras federales y estatales del país por las graves afectaciones que estas manifestaciones implicarían, en vísperas del inicio del periodo vacacional de fin de año.

En un desplegado, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) advirtió que estas acciones, “ajenas a los cauces institucionales”, no solo resultan ineficaces para la atención de cualquier demanda, sino que constituyen una afectación directa a la sociedad, a la economía nacional y al derecho constitucional al libre tránsito.

“Los grupos que promuevan y ejecuten dichos bloqueos deberán asumir la responsabilidad por las consecuencias económicas, sociales y de seguridad que de ellos se deriven, incluyendo retrasos logísticos, pérdidas millonarias, desabasto de bienes esenciales y daños a la actividad productiva.

“La eventual reactivación de bloqueos reviste una especial gravedad, al coincidir con el inicio de las fiestas decembrinas, periodo caracterizado por una alta movilidad de personas y mercancías en todo el territorio nacional. La paralización de las vías de comunicación en este contexto provocará un escenario de caos generalizado, con impactos negativos en la seguridad vial, el turismo, el comercio, los servicios y en millones de familias que se verán impedidas de llegar a sus destinos”, enfatizó.

Por su parte, la Alianza Mexicana de Transportistas AC (AMTAC)también insistió en un comunicado que los bloqueos carreteros no son una vía que ayude a resolver los problemas de fondo.

“Cada carretera cerrada es una jornada sin ingreso, una entrega incumplida y un golpe más a una economía que aún se está levantando. Desde la AMTAC reiteramos que no participamos ni promovemos bloqueos, porque como hombres y mujeres del transporte sabemos que estas acciones terminan perjudicando a quienes menos tienen. Apostamos por el diálogo, por las soluciones institucionales y por el respeto entre sectores”, subrayó.

El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) también rechazó participar en alguna convocatoria para manifestarse y destacó que su estrategia actual se mantiene en el terreno del diálogo y el análisis institucional.

“No es cierto que vamos a tener movilización para la frontera y todo lo demás. No hemos convocado, no nos estamos moviendo”, afirmó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR