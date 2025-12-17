Por si te urge hacer un trámite

¿El SAT abre estas fiestas decembrinas? Esto pasará con las citas y atención a contribuyentes

La autoridad fiscal informó qué pasará con la atención presencial en sus oficinas de todo el país con motivo del periodo vacacional de invierno

SAT, en una fotografía ilustrativa.
SAT, en una fotografía ilustrativa. Foto: larazondemexico
Por:
La Razón Online

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) brindará atención a contribuyentes en este periodo vacacional, a excepción de los jueves 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, fechas de descanso oficial conforme a la normatividad vigente.

La institución también informó que los usuarios que cuenten con citas programas podrán acudir a realizar sus trámites de manera presencial en el horario habitual:

  • Lunes a jueves de 08:30 a 16:00 horas
  • Viernes, de 08:30 a 15:00 horas

Además, el SAT compartió que cuenta con amplia oferta de servicios digitales diseñados para facilitar trámites sin acudir a una oficina, entre ellos:

  • Generación o renovación de contraseña
  • Renovación de la firma electrónica, o e.firma
  • Diversos servicios de actualización de datos fiscales

A través de la Oficina Virtual, las y los contribuyentes pueden realizar trámites como la inscripción al RFC para personas físicas, incluidos mexicanos residentes en el extranjero sin obligaciones fiscales, asalariados o quienes no cuenten con obligaciones, así como cambio de domicilio, corrección o cambio de nombre, incorporación o corrección de la CURP, obtención de constancias y la asistencia virtual para la recuperación de la contraseña.

cehr

Temas:
