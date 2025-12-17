¿El SAT abre estas fiestas decembrinas? Esto pasará con las citas y atención a contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) brindará atención a contribuyentes en este periodo vacacional, a excepción de los jueves 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, fechas de descanso oficial conforme a la normatividad vigente.

La institución también informó que los usuarios que cuenten con citas programas podrán acudir a realizar sus trámites de manera presencial en el horario habitual:

Lunes a jueves de 08:30 a 16:00 horas

Viernes, de 08:30 a 15:00 horas

Además, el SAT compartió que cuenta con amplia oferta de servicios digitales diseñados para facilitar trámites sin acudir a una oficina, entre ellos:

Generación o renovación de contraseña

Renovación de la firma electrónica, o e.firma

Diversos servicios de actualización de datos fiscales

A través de la Oficina Virtual, las y los contribuyentes pueden realizar trámites como la inscripción al RFC para personas físicas, incluidos mexicanos residentes en el extranjero sin obligaciones fiscales, asalariados o quienes no cuenten con obligaciones, así como cambio de domicilio, corrección o cambio de nombre, incorporación o corrección de la CURP, obtención de constancias y la asistencia virtual para la recuperación de la contraseña.

