Volumen físico de producción de la industria manufacturera crece en octubre

El volumen físico de la producción de la industria manufacturera acumuló dos meses con crecimiento, con un incremento en octubre de 0.3 por ciento a tasa mensual y de 0.7 por ciento anual, un repunte luego de tres meses consecutivos de contracciones, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

No obstante, el personal ocupado total del sector manufacturero registró caídas a tasa mensual y anual, en el primer caso se ubicó en 0.1 por ciento, por una disminución de las personas trabajadoras dependientes de la razón social de 0.1 por ciento y de las no dependientes de la razón social con 0.7 por ciento.

Por su parte, el personal ocupado en la comparación con el décimo mes de 2024 cayó 2.5 por ciento , originado por una contracción de los empleados dependientes de la razón social con 2.3 por ciento y por los no dependientes de la razón social de 13.7 por ciento, señaló el instituto de estadística.

“Durante el décimo mes de 2025, las remuneraciones medias reales pagadas —deflactadas con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)— en el sector manufacturero ascendieron 1.8 por ciento a tasa mensual”, agregó.

El incremento de las remuneraciones medias reales a tasa mensual tuvo origen por un aumento de 2.2 por ciento del personal dependiente de la razón social; mientras que los sueldos para los trabajadores no dependientes cayeron 1.6 por ciento.

A su vez, en la comparación anual, las remuneraciones medias reales pagadas crecieron 5.0 por ciento, por un alza en la dependientes de la razón social de 5.3 por ciento y un incremento de 5.1 por ciento en los no dependientes.

Con cifras originales, el volumen físico de la producción de las industrias manufactureras aumentó 0.8 por ciento, debido a un incremento en Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos de 10.5 por ciento; Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, 32.4 por ciento; Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, 3.1 por ciento; industria alimentaria, 1.9 por ciento; Fabricación de maquinaria y equipo, 1.6 por ciento, entre otros.

No obstante, en la mayoría de sectores se registraron contracciones como por por ejemplo, industria de la madera, 11 por ciento; fabricación de prendas de vestir, 5.6 por ciento; fabricación de equipo de transporte, 7.0 por ciento y fabricación de muebles, colchones y persianas, 7.1 por ciento.

cehr