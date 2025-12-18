Caminos y Puentes Federales pone en marcha el Operativo Invierno 2025

A partir del viernes 19 de diciembre de 2025 y hasta el domingo 4 de enero del 2026, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) pone en marcha el Operativo Invierno 2025.

Durante este operativo, correspondiente al periodo vacacional de invierno, se estima una afluencia vehicular de 24 millones de cruces por las 129 plazas de cobro y puentes nacionales e internacionales que administra el organismo.

El incremento esperado en relación con el aforo promedio diario será del 2 por ciento, 1.4 millones de cruces diarios en toda la red.

Para garantizar un viaje ágil y seguro, CAPUFE dará apertura a la totalidad de sus carriles disponibles en las plazas de cobro; se implementarán tareas de bandereo, así como la modalidad de cabinas móviles, cobro anticipado, cobro y cambio en línea, cobro por copiloto y la instalación de puntos estratégicos para dar a atención a las personas usuarias.

El recurso humano estará conformado por 4 mil 858 personas, entre coordinadoras y coordinadores médicos, paramédicos y paramédicas, operadores de grúa, cajeras y cajeros, así como personal operativo.

Se dispondrá de 254 vehículos de atención inmediata como son: unidades de rescate, ambulancias, grúas y unidades de señalamiento dinámico.

