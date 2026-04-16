Senadores de EU piden mejorar el T-MEC para fortalecer al sector agrícola

Un grupo de senadores estadunidenses solicitaron al representante comercial de ese país, Jamieson Greer, mejorar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el fin de apoyar al sector agricultor.

También le pidieron trabajar de forma conjunta con el objetivo de reforzar el acuerdo comercial en lugar de debilitar la estabilidad y las oportunidades que éste ofrece a los agricultores, ganaderos y comunidades rurales del país vecino.

Lo anterior fue expresado por medio de una carta que va firmada por un total de 31 senadores y está fechada este 15 de abril.

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“Al comenzar los preparativos para el próximo proceso de revisión conjunta, alentamos a que continúen colaborando con el Congreso, los agricultores y los ganaderos para garantizar que el acuerdo se mejore y apoye a la agricultura estadounidense, manteniendo así un sólido acceso al mercado para los productores estadounidenses”.

“Esperamos trabajar con ustedes para asegurar que el proceso de revisión conjunta refuerce, en lugar de debilitar, la estabilidad y las oportunidades que el T-MEC ofrece a los agricultores, ganaderos y comunidades rurales de Estados Unidos”, señalaron.

Apuntaron que, desde su adopción, el tratado comercial ha generado “numerosos beneficios para el sector agroalimentario estadounidense”, al mismo tiempo de externar su apoyo para garantizar que se cumpla plenamente, se frenen las prácticas desleales y se aborden las barreras comerciales pendientes que perjudican al sector en mención.

Consideraron que, actualmente, Estados Unidos es el mayor exportador agrícola del mundo, con un total de exportaciones valoradas en 176 mil millones de dólares al cierre de 2024.

“Desde la entrada en vigor del Acuerdo, las exportaciones agrícolas estadounidenses han aumentado sustancialmente, especialmente a Canadá y México. Para muchos estados, Canadá y México representan el mayor y el segundo mayor mercado de exportación, respectivamente”.

En este sentido, refirieron que esto se ha logrado “gracias al T-MEC”, puesto que “contribuye a la seguridad de nuestra cadena de suministro de alimentos y a la competitividad global de los productores”.

“Los productos básicos a granel, como el trigo, el maíz y las semillas oleaginosas, mantienen un sólido superávit comercial con Canadá y México. Agricultores, ganaderos, procesadores y exportadores a lo largo de toda la cadena de suministro han apoyado ampliamente el acuerdo comercial y la certeza que este proporciona”.

Añadieron que las familias que se dedican a la agricultura y la ganadería dependen de la certeza que les brinda un acuerdo estable.

Carta oficial. ı Foto: Especial.

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FGR