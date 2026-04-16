Falso que hubo un incendio en la refinería de Tula: Pemex

Lo que en un inicio se reportó como una explosión en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, fue en realidad un conato de incendio que se controló de inmediato, sin heridos ni daños a las instalaciones, según informó este jueves Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Falso que hubo incendio en la refinería de Tula. Petróleos Mexicanos informa que se registró un incidente menor con presencia de humo en la Planta Hidrodesulfuradora de la refinería, el cual fue atendido de manera inmediata. No hay personas lesionadas ni daños a las instalaciones. La refinería mantiene operación cumpliendo con sus programas de producción”, informó Pemex en sus redes sociales.

En un mensaje en sus redes sociales Petróleos Mexicanos indicó: “Falso que hubo incendio en la refinería de Tula”.

Petróleos Mexicanos aclaró que lo que se registró fue un incidente menor con presencia de humo en la Planta Hidrodesulfuradora de la refinería, el cual fue atendido de manera inmediata.

“No hay personas lesionadas ni daños a las instalaciones”.

La refinería mantiene operación cumpliendo con sus programas de producción.

Petróleos Mexicanos precisó que el evento se originó en el área HDR o Hidros de la refinería y que, pese a la apariencia del humo, el conato fue atendido y sofocado con rapidez.

Según el reporte de Petróleos Mexicanos, no hay registro de personas lesionadas ni afectaciones a la infraestructura de la planta.

Falso que hubo incendio en la refinería de Tula.



Petróleos Mexicanos informa que se registró un incidente menor con presencia de humo en la Planta Hidrodesulfuradora de la refinería, el cual fue atendido de manera inmediata.



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FGR