Gobierno anuncia 20 proyectos de capital privado para generación eléctrica

Como parte del plan para concretar la soberanía energética de México, la Secretaría de Energía (Sener) presentó 20 proyectos de inversión con los que se inyectarán más de 4 mil 752 millones de dólares en el país, cerca de 90 mil millones de pesos, informó Luz Elena González Escobar, titular de la dependencia.

En la conferencia matutina, explicó que del total de proyectos aprobados, 15 son fotovoltaicos, con una capacidad de 2 mil 471 megawatts (MW) y cinco de energía eólica, que aportarán 849 MW, que contribuirán con un total de capacidad adicional de generación eléctrica de 3 mil 320 MW, fortaleciendo así al Sistema Eléctrico Nacional.

El Dato: La segunda convocatoria para generación eléctrica será publicada en enero de 2026, para aquellos proyectos que se alineen con las necesidades del país.

González Escobar detalló que los proyectos se desarrollarán en 11 estados del país, como Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro y comenzarán de manera inmediata, al contar ya con los terrenos y permisos necesarios.

La secretaria de Energía refirió que representan el 56 por ciento de la capacidad total ofertada en este primer ejercicio y añadió que, en conjunto, el 19 por ciento de estos proyectos entrará en operación en 2027; el 78 por ciento, en 2028, y 3.0 por ciento en 2029, para alcanzar el 100 por ciento.

3 mil 320 MW de generación serán inyectados

Esto se logrará, explicó, por medio de la construcción de cuatro centrales de ciclo combinado, tres centrales fotovoltaicas, tres proyectos de energías limpias, dos fotovoltaicos y uno eólico.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto, además de permitir que se garantice que 54 por ciento de la energía quede a cargo del estado y 46 por ciento de la iniciativa privada, posibilitará el cumplimiento de los compromisos internacionales.

“El próximo año, en total estamos hablando de alrededor de 6 mil MW nuevos de energía que se van a generar y una parte muy importante con fuentes renovables de energía. ¿Qué garantizamos? 54 por ciento (de la generación eléctrica) el Estado mexicano y 46 por ciento los privados, en este nuevo esquema, que tiene orden, tiene planeación y tiene garantía, incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso, eso es lo que estamos anunciando el día de hoy”, dijo durante la conferencia de prensa.

78 por ciento de los proyectos entrará en operación en 2028

Entre los avances de las obras, expuestos por la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, destacó la construcción de la central Francisco Pérez Ríos en Hidalgo, la cual sustituirá a la Central Termoeléctrica a base de combustóleo. También detalló los proyectos que se desarrollan en otros puntos del país como Altamira, Tamaulipas; Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur, entre otros.

Detalló que como parte de los 66 proyectos de transmisión que se desarrollan, 22 ya están en proceso de concurso para que empresas interesadas participen en el desarrollo.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, agregó que el pasado 17 de octubre se emitió una convocatoria para los proyectos privados de generación eléctrica para ordenar, priorizar y agilizar las solicitudes de inversión privada para el desarrollo de 20 nuevos proyectos: 15 fotovoltaicos con una capacidad de 2 mil 471 MW y cinco de energía eólica, que aportarán 849 MW, dando un total de 3 mil 320 MW de generación y mil 488 MW de almacenamiento.