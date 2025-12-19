Banobras coloca 13 mil mdp, a través de 2 bonos en el mercado local.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) realizó con éxito una emisión de dos bonos, uno de ellos el BANOB25-4, en reapertura y el BANOB 25-5, por un monto conjunto de 13 mil mdp. Esta operación, la última de 2025, forma parte del Plan Anual de Financiamiento y confirma el interés del público inversionista en las emisiones del Banco.

Se colocaron los dos tramos con las siguientes características:

BANOB 25-5 a tasa variable con un plazo de 1.4 años por 7 mil 600 mdp a TIIE de Fondeo + 16 pbs. El libro tuvo una demanda total de 9 mil 200 mdp (1.21x el monto asignado).

BANOB 25-4 (reapertura) a tasa variable con un plazo de 3.3 años por 5 mil 400 mdp a TIIE de Fondeo + 23 pbs. El libro tuvo una demanda total de 6 mil 930 mdp (1.28x el monto asignado). Esta cantidad se suma al de la colocación realizada el 7 de noviembre pasado que alcanzó un monto de 18 mil mdp.

La transacción tuvo una demanda total de 16 mil 130 mdp (1.24x el monto asignado). Los recursos de los bonos tradicionales se destinarán al desarrollo de infraestructura en sectores estratégicos.

La colocación de Banobras en 2025 alcanzó un total de 60 mmdp, de los cuales 17.3 mmdp fueron a través de bonos sostenibles con perspectiva de género. Los recursos obtenidos fomentarán el desarrollo de sectores estratégicos de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y contribuirán al financiamiento y refinanciamiento de infraestructura que genera empleo y prosperidad compartida.

Banobras reafirma su solidez financiera y agradece la confianza del público inversionista en este 2025.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR