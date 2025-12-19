‘Tren Maya es el proyecto ferroviario más importante de los últimos 100 años’: Óscar Lozano.

El director general del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, aseguró que este proyecto ferroviario es el más importante de los últimos 100 años en México, pues se vuelve a ver al tren como motor de integración, identidad y prosperidad.

“El tren Maya es el proyecto ferroviario más importante de los últimos 100 años de México. Como me mexicanas y mexicanos, debemos apreciar lo que estamos haciendo y sentirnos profundamente orgullosos de lo que hemos logrado”, señaló el funcionario durante un mensaje con motivo del Segundo Aniversario de Tren Maya.

Óscar David Lozano reconoció la disciplina y el compromiso de todas las personas que hacen posible que se ofrezca el servicio en el sureste mexicano.

🎉🚆✨ ¡Seguimos celebrando y escribiendo historia! ✨🚆🎉



En el marco del Segundo Aniversario de Tren Maya 🎂, compartimos con alegría las palabras de nuestro Director General, pronunciadas junto a las y los colaboradores que, día a día 🤝, hicieron posible lo que muchos creían… pic.twitter.com/nqd9p7D9N4 — Tren Maya (@TrenMayaMX) December 19, 2025

“Detrás del rugido de este tren está el silencio de las manos que tendieron el riel. Detrás de cada kilómetro de vía hay trabajo. Detrás de cada estación hay disciplina. Detrás de cada jornada hay sacrificio”, indicó.

Agregó que el Tren Maya representa el punto de partida de una nueva era ferroviaria en el país, con el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla

“Apostamos por un país conectado por vías perreras, por un país que vuelve a creer en el tren como motor de integración, identidad y prosperidad. El liderazgo de ellos dos, la exigencia, el compromiso y el firme sentido de responsabilidad son y seguirán siendo fundamentales para la construcción de este proyecto”, agregó.

Por último, hizo un llamado a todos los mexicanos para que elegir siempre al Tren Maya para que México “siga haciendo historia”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR