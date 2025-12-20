Cae 2.7% ahorro bruto en tercer trimestre: Inegi

DURANTE EL TERCER trimestre del año, el Indicador Trimestral de Ahorro Bruto (ITAB) presentó disminución en el orden de 2.7 por ciento, en su comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con información presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El instituto precisa que el ITAB representa la parte del ingreso generado en la producción, ya sea interna o exterior, que no es gastada en bienes y servicios de consumo final, sino que permite financiar la adquisición de activos por parte de los agentes económicos.

En este orden, durante el tercer trimestre de 2024, el Ahorro Bruto quedó situado en 6 millones 571 mil 256 millones de pesos corrientes (6.6 billones de pesos), lo que representa 18.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); por otra parte, el Ahorro Bruto de la economía interna tuvo participación de 19.2 por ciento del PIB, al contabilizar 6 millones 739 mil 054 millones de pesos corrientes (6.7 billones).

El Tip: El consumo privado en el mismo trimestre aumentó 1.1%; el Consumo del gobierno descendió 0.1% y en Exportación de bienes y servicios hay alza de 0.9%.

Sin embargo, la contribución proveniente del resto del mundo, que es el financiamiento proveniente del exterior, tuvo carga negativa como proporción al PIB, con 0.5 por ciento, colocándose en -167 mil 799 millones de pesos corrientes, en el periodo referido.

En cuando a Oferta global de bienes y servicios, que son aquellos que los consumidores, las empresas y los gobiernos de todo el mundo están dispuestos y pueden comprar a un nivel de precio determinado, el Inegi reportó que durante el tercer trimestre de 2025 y con cifras desestacionalizadas, este indicador aumentó 0.7 por ciento respecto su trimestre anterior, y también presentó incremento favorable en su variación anual con repunte de 1.0 por ciento.

18.9 por ciento cuenta el ITAB sobre el PIB en primeros nueve meses

Al interior de los componentes de la Oferta global de bienes y servicios, y con cifras desestacionalizadas, el Inegi comparte que el PIB disminuyó 0.3 por ciento y las Importaciones de bienes y servicios aumentaron 2.6 por ciento a tasa trimestral.

ITAB ı Foto: Especial