Anticipan repunte del comercio global en 2025 y un 2026 moderado

Apesar del cambio en la política comercial de Estados Unidos reflejada en mayores aranceles para las mercancías, se estima que el comercio mundial podría cerrar 2025 en 35 billones de dólares; es decir, un crecimiento de 7.0 por ciento en comparación con el año pasado; no obstante, para 2026 se prevé una moderación, indicó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

El aumento del comercio mundial al cierre del año podría estar impulsado por un aumento de 6.0 por ciento en la colocación de bienes o 1.5 billones de dólares más, y de 9.0 por ciento en los servicios o 750 mil millones de dólares, este dinamismo sólo se observaría si se continúa en el cuarto trimestre con la tendencia positiva del tercer trimestre. “En 2025, se prevé que el comercio internacional crezca más rápido que la economía mundial (en términos reales), reflejando un renovado impulso en el comercio transfronterizo”, indicó la UNCTAD.

El Dato: El organismo señaló que un factor que no beneficiará al comercio mundial es el aumento de aranceles, regulaciones complejas, y reestructuración de cadenas de valor.

El organismo internacional resaltó que, el comercio mundial se desaceleró entre julio y septiembre; no obstante, sí tuvo un crecimiento de 2.5 por ciento respecto del segundo trimestre, específicamente por un repunte de 2.0 por ciento en la venta de bienes y un aumento de 4.0 por ciento en la colocación de servicios.

El Caribe, América del Sur y Oceanía, fueron las regiones que más contribuyeron a la expansión del comercio mundial en el tercer trimestre del año; mientras que, América del Norte registró debilidad en sus exportaciones y sus importaciones.

En el tercer trimestre de 2025, en la comparación con el segundo trimestre, El Caribe y América del Sur registraron un aumento de sus importaciones y exportaciones de 4.0 por ciento, respectivamente, y un incremento de 3.0 por ciento en su comercio intrarregional.

El Tip: La UNCTAD espera que los bancos centrales bajen sus tasas de interés en 2026, y se fortalezca el crecimiento del comercio mundial.

Por su parte, Oceanía creció 2.0 en sus importaciones, 4.0 por ciento en sus exportaciones y su comercio intrarregional aumentó 2.0 por ciento; mientras que, los países miembros de América del Norte tuvieron un estancamiento de sus importaciones con 0.0 por ciento; las exportaciones decrecieron 3.0 por ciento y sólo su comercio intrarregional avanzó 1.0 por ciento.

“En el tercer trimestre de 2025, el crecimiento del comercio de bienes fue más fuerte en Sudamérica y el Pacífico, mientras que América del Norte experimentó caídas en las exportaciones”, indicó la UNCTAD en el documento Tendencias del comercio mundial y nowcast.

Le siguió la Unión Europea con un alza de 1.0 por ciento en las importaciones; 2.0 por ciento en las exportaciones y un comercio intrarregional de 1.0 por ciento; además, Asia oriental creció 1.0 por ciento en sus importaciones y exportaciones, pero se estancó en 0.0 por ciento su comercio intrarregional.

- 9.0% cayó el comercio de recursos naturales en casi un año

Por sectores, el crecimiento del comercio entre julio y septiembre pasados, respecto del segundo trimestre tuvo variaciones, pero destacó un aumento de 8.0 por ciento en el agrícola impulsado por un acrecentamiento en productos de origen animal con 4.0 por ciento; cereales, 11 por ciento; frutas y vegetales, 11 por ciento; Semillas oleaginosas y aceites, 9.0 por ciento; otros productos agrícolas, 1.0 por ciento; sólo el de café, té y especias registró una contracción de 4.0 por ciento.

“La manufactura también registró ganancias significativas, especialmente en maquinaria no eléctrica y productos de hierro y acero. Por el contrario, el comercio de recursos naturales fue más moderado, lastrado por la caída de los precios de los combustibles minerales”, añadió.

El comercio mundial de manufacturas creció 3.0 por ciento por un aumento en maquinaria eléctrica e instrumentos de precisión con 2.0 por ciento cada uno; hierro y acero, 4.0 por ciento; maquinaria no eléctrica, 4.0 por ciento; otros metales básicos, 3.0 por ciento; relacionadas al transporte, 3.0 por ciento; no obstante, se tuvo una contracción de productos químicos, textiles y prendas de vestir de 2.0 por ciento, respectivamente, y de otras manufacturas de 3.0 por ciento.

Mientras que en el comercio de mercancías relacionadas con los energéticos y de vehículos registró una contracción de 1.0 por ciento; y no mostró variación en el de electrónica. Los productos con mayores caídas fueron petróleo, 1.0 por ciento; gas natural licuado, 5.0 por ciento; minerales críticos, 17 por ciento; automóviles de combustión, 1.0 por ciento; híbridos, 2.0 por ciento; eléctricos, 5.0 por ciento.

Así, si entre octubre y diciembre del año se mantiene la tendencia, se podría esperar que el comercio mundial de bienes se incremente 0.5 por ciento y el de servicios 2.0 por ciento; pero en 2026, se podría tener un comercio mundial menos dinámico.

Sectores