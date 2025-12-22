Empleo en la construcción hila más de un año en contracción

El personal ocupado en las empresas constructoras se contrajo 6.8 por ciento a tasa anual durante octubre, lo que significó 14 caídas consecutivas; además, en el acumulado de los primeros 10 meses del año, el indicador también cayó 9.8 por ciento, de acuerdo con analistas.

“El personal ocupado total en las empresas constructoras, a tasa anual, registró una disminución de 6.7 por ciento. Además, en el acumulado de los primeros 10 meses del año, el personal ocupado registró una contracción de 9.8 por ciento, la mayor para un periodo igual desde el 2020 y antes de esa fecha es la mayor en registro”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El Dato: El deterioro del sector de la construcción es evidente a tasa anual, ya que, cayó 13.98 por ciento, y acumuló 18 meses seguidos de contracción.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con cifras desestacionalizadas, en octubre, el personal ocupado total cayó 6.8 por ciento por una disminución de 7.0 por ciento en el dependiente de la razón social, aunque hubo un incremento de 2.7 por ciento en la no dependiente de la razón social.

En el mes de referencia a tasa anual se observó que al interior del personal dependiente disminuyeron las personas obreras 7.1 por ciento; empleados administrativos, contables y de dirección, 7.9 por ciento; pero otros tipos de empleados aumentaron 4.3 por ciento.

Asimismo, las horas trabajadas se redujeron 7.0 por ciento por una caída en las de los empleados dependientes de la razón social de 7.1 por ciento y por un aumento de los no dependientes de la razón social de 4.3 por ciento. Con el dato de octubre, ya se acumularon 14 meses seguidos con contracciones; con la disminución del personal ocupado y de las horas trabajadas se evidencia un deterioro en el sector de la construcción, añadió Siller.

El Tip: La edificación explicó el 50.6% del valor de la producción en octubre, seguido de obras de ingeniería civil con 36.1 por ciento.

Con cifras originales, en octubre de 2025, el personal ocupado total registró una disminución de 6.6 por ciento a tasa anual en todo el territorio nacional, la caída tuvo relación porque en 14 entidades del país se registraron disminuciones; mientras que, en el resto de se observaron incrementos.

Las entidades que mayores pérdidas registraron fueron Guanajuato, 33.2 por ciento; Ciudad de México con 25.7 por ciento; Colima, 25.1 por ciento; Campeche, 21.8 por ciento; Tabasco, 21.6 por ciento; Sonora, 21.1 por ciento; Quintana Roo, 17.2 por ciento, entre otros.

Y las entidades que tuvieron un incremento mayor en el personal ocupado en las empresas constructoras fueron Baja California Sur con 25.8 por ciento; Nayarit, 24.3 por ciento; Sinaloa, 20.2 por ciento; Chiapas, 20 por ciento; Guerrero, 16.4 por ciento; Hidalgo, 12.7 por ciento.

12.9% aumentó el valor de la producción en agua, riego y saneamiento, en octubre

Asimismo, las horas trabajadas disminuyeron 6.9 por ciento por una contracción en entidades como Guanajuato, 27.4 por ciento; Colima, 26.1 por ciento; Ciudad de México, 24.6 por ciento; Campeche, 21.3 por ciento; Sonora, 21.2 por ciento; Tabasco, 20.2 por ciento; Tlaxcala, 16.3 por ciento; Puebla, 12.4 por ciento y Oaxaca, 12.1 por ciento.

Mientras que, los estados de México en donde se tuvo un crecimiento significativo de las horas trabajadas fueron Nayarit, 27.5 por ciento; Sinaloa, 24.3 por ciento; Baja California Sur, 21.8 por ciento; Guerrero, 21.5 por ciento; y Chiapas, 18.3 por ciento.