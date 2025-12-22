Nestlé es reconocida por quinto año consecutivo como uno de los “Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+”.

Nestlé México recibió, por quinto año consecutivo, la certificación HRC Equidad MX 2026 otorgada por la Fundación Human Rights Campaign (HRC), tras obtener una calificación perfecta de 100 puntos en el Índice HRC Equidad MX. El reconocimiento posiciona a la compañía como uno de los “Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+ 2026” en México, al reforzar su compromiso con la diversidad, equidad e inclusión.

La Fundación HRC, considerada la mayor organización de derechos civiles LGBTQ+ a nivel mundial, dio a conocer su informe anual EquidadMX, que evalúa el nivel de compromiso de las empresas con la inclusión. De las 240 compañías que participaron este año, 189 lograron la certificación y fueron reconocidas como “Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+ 2026”.

Al respecto, la vicepresidenta de Recursos Humanos de Nestlé México, Isela Hernández, destacó que la distinción reafirma el compromiso de la compañía para fomentar un ambiente laboral diverso, equitativo e inclusivo, “y nos invita a seguir desarrollando e impulsando más iniciativas que beneficien a la comunidad LGBTQ+, haciendo de Nestlé un lugar donde el respeto sea un pilar fundamental”.

Entre las políticas y prácticas incluyentes adoptadas por Nestlé México evaluadas se encuentran:

Políticas de no discriminación y equidad de oportunidades de empleo que garantizan la protección de la orientación sexual y la identidad de género.

Competencia organizacional LGBTQ+, mediante la promoción de consejos de diversidad e inclusión enfocados en atender las necesidades de esta comunidad.

Educación mediante programas de capacitación que incorporan una perspectiva LGBTQ+ en todas las etapas de la relación laboral.

Compromiso público a través de acciones que generan un impacto positivo en la sociedad en temas relacionados con la comunidad LGBTQ+.

Como parte del programa, que se ha consolidado como la principal herramienta en América Latina para impulsar la equidad laboral de la comunidad LGBTQ+ en beneficio de miles de empleados, Nestlé México aseguró que continuará impulsando políticas y acciones que fortalezcan entornos laborales positivos, con la equidad y la inclusión como valor central.