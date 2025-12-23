En enero, el nuevo esquema de inversión mixto, dice CSP

Al asegurar que 2026 será un buen año y que “vamos a ir mejor”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que en enero se presentará un nuevo plan de inversiones mixtas para promover el desarrollo del país en sectores clave como energía e infraestructura.

Durante su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo realizó un balance de los 14 meses de su gobierno, en donde, además, señaló que en enero de 2026 presentará un programa de inversión pública y mixta, que resultará diferente a lo que se aprobó con el gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para promover el desarrollo.

54% de la producción de electricidad dependerá del Gobierno

Únicamente compartió que el plan será como lo que la semana pasada se anunció para el plan de consolidación de la autosuficiencia energética, para que el Estado se encargue del 54 por ciento de la producción, mientras que la Iniciativa Privada, hará el restante 46 por ciento, por medio de proyectos realizados de manera conjunta.

La Presidenta ahondó en que se presentarán estrategias similares para Petróleos Mexicanos (Pemex), así como para carreteras y electricidad.

Con miras a la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la funcionaria reiteró su confianza en que los resultados serán positivos y abonarán a la certidumbre para que los inversionistas lleguen al país.

Asimismo, subrayó que los términos en los que quede el acuerdo, abonarán a que desde el extranjero se tenga mayor confianza para invertir en México, lo que a su vez servirá para consolidar los programas del Bienestar.

A la par del nuevo esquema de inversiones, adelantó que se presentarán programas especiales para estudiantes de primaria y para jóvenes.

Sheinbaum Pardo recordó que otros planes para 2026 también incluyen la consolidación del nuevo esquema de salud, con la credencialización que se hará de todos los habitantes para integrar en un mismo expediente su historial clínico.

En cuanto a educación, recalcó que se mantendrán obras para ofrecer más oportunidades a la población por medio de la construcción de más escuelas. En materia de seguridad, abundó en que se continuará con la estrategia contra la extorsión.

“Todo eso lo vamos a anunciar a principios de año. Seguir garantizando la seguridad, sobre todo el tema de la extorsión le vamos a dedicar una buena parte del tiempo del gabinete seguridad. Y vamos bien y como siempre digo, vamos a ir mejor en este tema…”, dijo.

A raíz de un video que circuló en redes, donde se mostró a un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) pidiendo dinero a paisanos que son repatriados, la mandataria instruyó al INM y la Secretaría de Gobernación separar del cargo al empleado e investigar; con esto, también adelantó que se desarrollará un esquema para atender todos estos casos.

En el balance de lo que va de su gobierno, opinó que se mantiene el apoyo a la población, porque han visto mejoras en las condiciones de vida, como el aumento al salario y la “dignificación de las personas”.