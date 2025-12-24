¿A qué hora abre y cierra Liverpool el 24 y 25 de diciembre?

Estos son los horarios de Las tiendas Liverpool para el 24 y 25 de diciembre.

¿Ya tienes tus regalos de Navidad? Uno de los momentos más mágicos de la Nochebuena y la Navidad, el 24 y 25 de diciembre, respectivamente, es el de dar y recibir regalos. Así que, si aún no tienes el tuyo, ¡corre! Aún estás a tiempo.

La tienda departamental mexicana Liverpool es una de las favoritas de muchas personas para comprar regalos, pues, a lo largo de sus amplios pasillos, se encuentran cientos de opciones de tecnología, hogar, ropa, juguetes y hasta repostería.

Aspecto de una tienda Liverpool. ı Foto: Redes Sociales, Liverpool, La Razón.

Si aún no tienes tus regalos y quieres aprovechar las últimas horas antes de la Nochebuena y Navidad para comprarlos, ¡corre! Te decimos los horarios de las tiendas Liverpool para este 24 y 25 de diciembre.

Horarios de tiendas Liverpool 24 y 25 de diciembre

Durante la Nochebuena y Navidad, muchas tiendas y negocios en México cambian su horario. Algunos lo extienden para permitir compras nocturnas, mientras que otros lo acortan, para que los empleados también puedan visitar a sus familias.

El caso de Liverpool entra en los segundos: cerrará una hora más temprano de lo habitual, si bien también abrirá una hora más temprano, para permitir compras anticipadas.

Así, durante los días 25 y 25 de diciembre, Liverpool.

Abrirá a las 10:00 horas

Cerrará a las 20:00 horas

Algunas sucursales operarán con horario especial, más tarde o más temprano, dependiendo de las circunstancias:

12:00 a 20:00: Acapulco Galerías, Acapulco La Isla, Cuernavaca, Cuautla, Express Zihuatanejo

13:00 a 20:00: Puerto Vallarta, Express Bahía de Banderas, Express Manzanillo, Express Huatulco, Mazatlán Marina, Express Los Cabos​

13:00 a 21:00: Cancún, Playa del Carmen, Express Tulum, Express Cozumel

Así que, si aún no tienes tus regalos navideños, ¡toma precauciones! El tiempo corre y es posible que no alcances tiendas abiertas.

