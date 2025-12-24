Desocupación en México registra ligera alza mensual y anual en noviembre

En noviembre de 2025, 59 por ciento de la población mexicana fue económicamente activa.

El desempleo en México alcanzó 2.7 por ciento en noviembre de 2025, lo que representa un aumento con respecto al mismo mes pero del año pasado, si bien es menor a septiembre de este mismo año, donde se registró 3.0 por ciento.

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes a noviembre de 2025, cuyos resultados mostraron que, al corte de dicho mes, la tasa de participación económica fue de 59.0 por ciento.

Lo anterior representa una disminución de 1.0 por ciento con respecto al mismo mes pero de 2024, donde se ubicó en 60.0 por ciento.

Es decir, para noviembre de 2025, 61.5 millones de mexicanas y mexicanos se encontraron dentro de la población económicamente activa.

Por el contrario, la tasa de desocupación fue de 2.7 por ciento, es decir, 1.6 millones de personas no realizaron alguna actividad económica durante la semana de referencia de la encuesta, si bien se encontró en búsqueda activa de empleo.

La tasa de desocupación del 2.7 por ciento fue ligeramente superior a la de 2.6 por ciento registrada en noviembre de 2024, lo cual representa un aumento de 11 mil personas .

Asimismo, la tasa de desocupación de noviembre de 2025 fue ligeramente mayor a la de octubre de este mismo año, que se ubicó en 2.6 por ciento. Sin embargo, fue considerablemente menor a la de septiembre, que fue de 3.0 por ciento.

Por otro lado, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8 por ciento, lo cual representó un aumento de 0.2 por ciento con respecto al mismo mes, pero de 2024, donde se ubicó en 54.6 por ciento.

Finalmente, la tasa de subocupación —población económicamente activa que trabajó menos horas de las que necesita— en noviembre de 2025 alcanzó el 7.2 por ciento, lo cual representó una disminución frente al mismo mes de 2024, donde se ubicó en 8.9 por ciento.

