Resaltan solidez del sistema financiero por liquidez óptima

El sistema financiero mexicano es sólido, resiliente y tiene la capacidad de absorber choques y mantener un buen funcionamiento, “incluso ante la posible materialización de escenarios adversos”, dado que la banca comercial cuenta con capital y liquidez óptimos y por encima de los mínimos regulatarios, aseguró el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF).

“El sistema financiero mexicano mantiene, en su conjunto, una posición sólida y resiliente, que le permite contar con una capacidad suficiente para absorber choques y preservar un funcionamiento adecuado y estable, incluso ante la posible materialización de escenarios adversos. Esto obedece, esencialmente, a que la banca comercial cuenta con niveles de capital y liquidez que cumplen holgadamente los requerimientos mínimos regulatorios”, indicó.

Al celebrar su sexagésima segunda sesión ordinaria el 16 de diciembre de 2025, el Consejo, integrado por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y el Banco de México, también anticipó que la actividad tendrá cierta recuperación el próximo año y luego en 2027, aunque aún se enfrenta a ciertos riesgos a la baja.

EL DATO: EL BANCO DE MÉXICO es uno de los integrantes del Consejo de Estabilidad, el cual se creó por decreto presidencial el 29 de julio del 2010 y con el que se busca propiciar la estabilidad financiera.

En el plano global, el CESF señaló que persisten algunos riesgos, entre los que destaca el posible agudizamiento de las tensiones geopolíticas y comerciales.

“Derivado de éste y otros factores, es necesario que las autoridades financieras internacionales continúen monitoreando los mercados y el sistema financiero internacional para procurar su buen funcionamiento”, explicó.

Por otra parte, la instancia dijo que si bien algunas entidades financieras que no operan como bancos, pero que tienen indicadores que obligan a tener un seguimiento, no constituyen un riesgo para el sistema, las autoridades regulatorias del país se mantienen alertas y vigilantes, para que, en caso de ser necesario, se atiendan las posibles amenazas.

Asimismo, aseguró que los mercados financieros de México han tenido un comportamiento ordenado y de baja volatilidad; por ejemplo, la apreciación del peso mexicano respecto de la divisa estadounidense o el incremento de las tasas de interés de los valores gubernamentales en el mediano y largo plazo, por lo que sostuvo que los principales índices bursátiles se ubicaron en niveles similares a los del cierre de septiembre pasado.