Hacienda autoriza a Intercam reestructura

Intercam fue señalado en junio de lavado de dinero por parte de la FinCEN; Kapital Bank adquirió sus negocios, bajo vigilancia de la SHCP.

Se autorizó la escisión, pero sin extinción, de la sociedad controladora Intercam Grupo Financiero para que se constituya Kapital Grupo Financiero, quien será accionista mayoritaria y controlará a Intercam Banco y se facultó que Banco Autofin México, institución de banca múltiple, sea integrante de Intercam Grupo Financiero, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro.

La dependencia refirió que desde el 8 de agosto de 2025 recibió escritos donde Intercam Grupo Financiero; Intercam Banco, institución de banca múltiple, y Banco Autofin solicitaron autorización para realizar diversos actos jurídicos.

El primer acto jurídico consistió en escindir sin extinción la sociedad controladora “Intercam Grupo Financiero”, con el objetivo de crear una nueva sociedad que será la accionista mayoritaria y que controlará a Intercam Banco; el segundo, la separación de Intercam Banco, institución de banca múltiple, “como entidad financiera integrante de Intercam Grupo Financiero, S.A. de C.V.”; y el tercero, la incorporación de Banco Autofin, a Intercam Grupo Financiero.

Con esas acciones se busca la modificación integral de los Estatutos Sociales de Intercam Grupo Financiero, y el cambio al Convenio Único de Responsabilidad que esa sociedad controladora tiene celebrado con otras entidades financieras.

“A efecto de: i) reflejar la disminución de su capital social, ii) eliminar las referencias a ‘Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero’, iii) incorporar la referencia a ‘Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple’, como una entidad financiera integrante de ‘Intercam Grupo Financiero, S.A. de C.V.’ y iv) contemplar la nueva denominación del grupo financiero: ‘Kapital Grupo Financiero, S.A. de C.V.’”, añadió la dependencia en un oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por su parte, tanto el Banco de México (Banxico) como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tuvieron una opinión favorable para que la SHCP autorizara los actos jurídicos solicitados; mientras que la Coordinación de Análisis Financiero y Vinculación Internacional, adscrita a la Unidad de Banca, Valores y Ahorro sostuvo “que desde el punto de vista financiero no observa inconveniente para conceder a los promoventes la autorización correspondiente”.

Asimismo, se estableció que los promoventes cumplieron con el total de los requisitos solicitados por la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras para alcanzar la escisión, la separación y la incorporación de los solicitantes.

“Que una vez efectuado el análisis de la documentación exhibida por las sociedades promoventes en cumplimiento de los artículos 16 y 18 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y recabadas que fueron las opiniones de los órganos consultados, en términos del planteamiento presentado no se observan impedimentos legales, contables, financieros u operativos respecto de la procedencia de la escisión, separación e incorporación descritos en el Antecedente I., incisos A. y B. del presente oficio”, añadió la dependencia.