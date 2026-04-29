Fed mantiene tasa de interés entre 3.5% y 3.75%

La Reserva Federal de Estados Unidos, inusualmente dividida, mantuvo sin cambios su tasa de interés clave este miércoles, mientras los responsables de la política monetaria lidiaban con el impacto de la inflación persistente y esperaban una inminente transición de liderazgo en el banco central.

En la que podría haber sido la última reunión del presidente Jerome Powell al frente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar las tasas, votó a favor de mantener la tasa de referencia de los fondos federales en un rango de entre 3.5% y 3.75%. Los mercados habían descontado una probabilidad del 100% de que no hubiera cambios.

Sin embargo, la reunión dio un giro inesperado.

En medio de las expectativas de una votación rutinaria para mantener sin cambios la tasa de referencia de los fondos federales, el Comité Federal de Mercado Abierto se dividió en ocho votos a favor y cuatro en contra, y los funcionarios expresaron diferentes razones para su voto.

La última vez que cuatro miembros del FOMC discreparon fue en octubre de 1992.

El gobernador Stephen Miran, como lo ha hecho desde que se unió al banco central en septiembre de 2025, votó en contra a favor de un recorte de un cuarto de punto porcentual.

Los otros tres votos en contra provinieron de los presidentes regionales Beth Hammack de Cleveland, Neel Kashkari de Minneapolis y Lorie Logan de Dallas. Afirmaron estar de acuerdo con mantener las tasas, pero “no apoyaban la inclusión de una tendencia expansiva en la declaración en este momento”.

El punto clave para los tres fue la siguiente frase: “Al considerar el alcance y el momento de ajustes adicionales al rango objetivo para la tasa de fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos disponibles, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos”.

La redacción indica la probabilidad de que el próximo ajuste sea a la baja, implícito en el uso de la palabra “adicional”, lo que refleja que las acciones más recientes en materia de tasas han sido recortes. Hammack, Kashkari y Logan, junto con otros funcionarios de la Reserva Federal, han advertido sobre los peligros de una inflación persistente. El aumento de los precios presagia un alza de las tasas de interés para la Reserva Federal, que ha mantenido una política monetaria expansiva desde finales de 2025.

En el comunicado posterior a la reunión, el comité señaló que “la inflación es elevada, lo que refleja, en parte, el reciente aumento de los precios mundiales de la energía”.

Los mercados ya anticipaban que se mantendrían las tasas sin cambios y, de hecho, las descontaban para el resto del año y hasta bien entrado 2027. En la reunión de marzo, los funcionarios de la Reserva Federal indicaron que prevén un recorte este año y otro en 2027, lo que situaría la tasa de fondos federales en su nivel “neutral” previsto, en torno al 3.1%.

Esta decisión marcó la tercera reunión consecutiva en la que el comité optó por mantener las tasas sin cambios, tras tres recortes consecutivos el año pasado.

Durante la mayor parte de sus ocho años como presidente, Powell ha logrado mantener un sólido consenso dentro del comité, incluso cuando la Reserva Federal ha tenido dificultades para contener la inflación y resistir la fuerte presión política de la Casa Blanca.

Sin embargo, los responsables de la política monetaria se enfrentan a un clima económico en el que la inflación se ha mantenido muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, ya que los aranceles de Trump y el alza vertiginosa de los precios de la energía complican la política monetaria.

Normalmente, los funcionarios de la Reserva Federal ignorarían las fluctuaciones temporales de precios derivadas de ambos factores, pero la duración de estos repuntes ha generado preocupación por el impacto a largo plazo en los consumidores.

Por otro lado, en el marco del llamado doble mandato de la Reserva Federal, la preocupación por el mercado laboral, caracterizado por la baja contratación y los escasos despidos, ha disminuido.

En marzo, la creación de empleo no agrícola aumentó en 178 mil puestos, una cifra superior a la esperada, mientras que la tasa de desempleo descendió al 4.3%. Para abril, la empresa de procesamiento de nóminas ADP informó de un crecimiento semanal promedio de la nómina privada de alrededor de 40 mil puestos, lo que indica que el panorama laboral es saludable, aunque no del todo sólido.

Horas antes, el Comité Bancario del Senado aprobó, en una votación con división de votos, la nominación de Kevin Warsh por parte del Presidente Donald Trump como próximo presidente de la Reserva Federal. Se espera que el pleno del Senado haga lo mismo, lo que supondría el primer cambio de liderazgo en la Reserva Federal desde que Powell asumió el cargo en 2018.

Powell se enfrenta a una disyuntiva: renunciar ahora que Warsh se incorpora, o cumplir la totalidad o parte de los dos años restantes de su mandato como gobernador. Si Powell optara por permanecer en el cargo, sería la primera vez que un presidente en funciones no abandona la Junta de Gobernadores desde Marriner Eccles en 1948.

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FGR