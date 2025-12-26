Mexicana incrementa 19% transporte de pasajeros

El director de Mexicana de Aviación, general Leobardo Ávila Bojórquez, compartió, durante el segundo aniversario de la aerolínea, que al terminar este año la empresa logrará incrementar 19 por ciento en transporte de pasajeros, en comparación con 2024; además, mencionó que actualmente sus vuelos operan con un factor de ocupación promedio cercano a 65 por ciento.

En la ceremonia, efectuada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sostuvo que la empresa “vuela alto” y no por debajo de sus objetivos.

“Durante estos dos años, más de 800 mil pasajeros han confiado en Mexicana, la Aerolínea del Pueblo de México. Esta cifra significa una participación del 12 por ciento del total de pasajeros que viajan desde este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, dijo el general en su mensaje.

Leobardo Ávila agregó que “hay quienes dicen que Mexicana vuela bajo, sin embargo, Mexicana vuela alto, muy alto. Tanto es así, que al cierre de este 2025, estaremos superando en un 19 por ciento el número de pasajeros transportados durante el 2024”, porcentaje que evidencia la disciplina de la empresa, aseguró.

Además, añadió que los resultados en cada proceso y en cada actividad son producto de la planeación, compromiso y los valores, que decantan en elevar la eficiencia operativa en 56 por ciento en este año.

En el desglose de resultados de 2025, compartió que Mexicana movilizó más de 700 toneladas de material postal, medicamentos y componentes industriales, así como el transporte de más de 450 mil pasajeros, que significa 19 por ciento más que en 2024.

Agregó que la aerolínea ostenta un índice de puntualidad de 98.6 por ciento y un nivel de confianza de 93.6 por ciento entre sus pasajeros.

La empresa, que ofrece 14 rutas nacionales, opera con aeronaves Embraer de última generación que tuvieron incorporación progresiva, así como transición total de su flota y la reincorporación de aviones Boeing 737-800 a la Fuerza Aérea Mexicana, como parte de un esquema de fortalecimiento institucional, detalló Ávila Bojórquez.

Con perspectiva a 2026, está prevista la incorporación de siete nuevas aeronaves Embraer 190 E2, que se traduciría en aumenta la flota en 140 por ciento, y expandir 20 por ciento los destinos e incrementar hasta 85 por ciento la capacidad de pasajeros.

Con información de Víctor Valencia.

