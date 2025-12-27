México es el ‘inesperado ganador’ de los aranceles de Trump: Wall Street Journal

México es el "inesperado ganador" de de los aranceles de EU, asegura WSJ.

El diario The Wall Street Journal aseguró que México es el “inesperado ganador” de los crecientes aranceles impuestos por Estados Unidos, pese a las previsiones de un fuerte impacto negativo.

En un artículo titulado The Unexpected Winner of Rising American Tariffs Is Mexico, el diario estadounidense aseguró que, pese a la imposición de aranceles por parte del presidente de EU, Donald Trump, las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense no solo resistieron, sino que crecieron de forma significativa en 2025.

El diario estadounidense señala que, aunque Trump elevó aranceles a diversos países este año, México terminó con tasas efectivas menores frente a otros competidores, lo que permitió que productos mexicanos sustituyeran parte de las importaciones chinas afectadas por gravámenes más altos.

Según datos del Gobierno de México citados por el medio, las exportaciones manufactureras hacia Estados Unidos aumentaron casi 9 por ciento entre enero y noviembre, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Si bien los envíos del sector automotriz retrocedieron cerca de 6 por ciento, otros bienes manufacturados crecieron 17 por ciento, lo cual, explicó el Wall Street Journal, compensó la caída.

El diario explicó que, en este contexto, el intercambio comercial bilateral apunta a cerrar el año en un récord cercano a los 900 mil millones de dólares, impulsado por la cercanía geográfica, costos competitivos de manufactura y la vigencia del T-MEC, que mantiene libres de aranceles cerca del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas.

Kathryn Exum, codirectora de análisis soberano en Gramercy Funds Management, explicó al diario que la economía mexicana crecería 0.3 por ciento en 2025, una cifra modesta, pero muy por encima de la contracción de 1 por ciento que se anticipaba meses atrás.

“México ha manejado la relación con Estados Unidos de forma constructiva”, afirmó.

Empresas dedicadas al nearshoring también reportaron un repunte en la inversión. Jorge González Henrichsen, codirector de The Nearshore Co., dijo al Wall Street Journal que, tras aclararse los niveles arancelarios, numerosos proyectos manufactureros reactivaron operaciones en México.

El fortalecimiento de México contrasta con la situación de China, cuyo arancel efectivo promedio alcanza 37.1 por ciento, frente al 4.7 por ciento mexicano, según el Penn Wharton Budget Model.

Esta diferencia permitió a México captar alrededor del 25 por ciento de la reducción del déficit comercial estadounidense con China.

A mediano plazo, la expectativa es que México y Canadá mantengan ventajas arancelarias frente al resto del mundo, incluso de cara a la revisión del T-MEC en 2026, lo que reduciría la incertidumbre comercial en la región, concluye The Wall Street Journal.

