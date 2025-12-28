CFE reporta que redujo 40% el tiempo de restauración eléctrica en 2025

Personal de la CFE realiza labores de reparación en la red eléctrica de Guerrero.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con planes específicos para la atención de emergencias por fenómenos naturales. La institución establece los mecanismos adecuados para la oportuna toma de decisiones en las mejores condiciones de seguridad, con actividades previas, simultáneas y posteriores al evento.

Estadísticamente, existe una disminución significativa en los tiempos de restablecimientos y en los daños de la infraestructura, gracias a los planes estratégicos que se ejecutan antes del inicio de la temporada de huracanes. Con ello, en los últimos 7 años, se redujo 40% el tiempo promedio para restablecer al 100% el suministro eléctrico de los usuarios afectados por huracanes; el periodo cambió de 5 días en 2018 a 3 días en promedio en la actualidad.

Personal de la CFE realiza labores de reparación en la red eléctrica de Guerrero. ı Foto: CFE

En 2025, se presentaron dos fenómenos naturales que significaron un reto y, también, una gran oportunidad para poner al servicio de la comunidad el sentido social de la CFE.

TE RECOMENDAMOS: Recibe a miles de personas Museo de la Suerte de Lotería Nacional recorrió mil 200 kilómetros en 8 ciudades

El huracán Erick afectó, principalmente, a Guerrero y Oaxaca

El huracán Erick, categoría 3, impactó el territorio nacional el 16 de junio de 2025, con vientos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 165 km/h. Este fenómeno afectó, principalmente, a los estados de Guerrero y Oaxaca, lo cual dejó sin servicio eléctrico al 8.7% de los usuarios en la región, hecho que representó a 276,910 usuarios.

El despliegue de grúas y plantas de emergencia agiliza la atención en zonas críticas. ı Foto: CFE

Gracias al trabajo en equipo conforme a los protocolos de coordinación de la CFE para la atención de contingencias, se logró la recuperación del suministro eléctrico al 80% de los afectados en 1 día, el 95% en 3 días y el 100% en 4 días.

El esfuerzo de restauración contó con un notable despliegue de recursos: 1,789 trabajadores, 479 grúas, 690 vehículos, 35 plantas de emergencia y 1 helicóptero. Este equipo permitió realizar trabajos de reforzamiento en la infraestructura previo al impacto. A pesar de estos esfuerzos, se sufrieron daños en 1,107 postes y 137 transformadores.

Coordinación estratégica entre la CFE y el Sistema Nacional de Protección Civil. ı Foto: CFE

Las lluvias intensas en el oriente del país afectaron a usuarios y usuarias de 5 estados de la República Mexicana

El segundo evento de gran impacto se presentó el 9 de octubre de 2025, fecha en la que se registraron intensas lluvias en el oriente del país que afectaron a los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Ante este fenómeno natural se interrumpió el suministro eléctrico a 265,605 usuarias y usuarios, lo que representa el 1.67% de los clientes totales en la región.

Las inundaciones, deslaves y el reblandecimiento del terreno provocaron condiciones desafiantes durante las labores de restablecimiento: en 2 días se recuperó el 80% del suministro, en 12 días se alcanzó el 95% y, finalmente, en 15 días se logró la restauración completa al 100%.

Coordinación estratégica entre la CFE y el Sistema Nacional de Protección Civil. ı Foto: CFE

El esfuerzo de restauración contó con un amplio despliegue de recursos: 1,158 trabajadores, 111 grúas, 352 vehículos, 105 plantas de emergencia, 8 helicópteros y 7 drones. Los daños presentados incluyeron más de 300 tramos de conductor, 569 postes y 36 transformadores.

En este tipo de contingencias la CFE actúa en plena coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Salud, Protección Civil, así como gobiernos estatales y municipales. Esta unión permite anticipar riesgos y priorizar la atención ante cualquier eventualidad.

am