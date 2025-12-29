Cambios en política comercial de EU, alinean a México con aranceles

Hoy se publicó el decreto que reforma más de mil fracciones arancelarias de la Tarifa de Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2026, la medida tomada por el Gobierno mexicano es una estrategia de alineación a la política arancelaria de la administración estadounidense, y también ayudará a consolidar el Plan México, señaló el Colegio de Contadores Públicos de México.

“Este reajuste arancelario a nivel regional que ha provocado Donald Trump, con esta política arancelaria nos obliga como país también a alinearnos de alguna manera con esta tendencia regional de aumento de aranceles a productos o a bienes que no son parte de la región de Norteamérica”, señaló Gloria Rocío Estrada Antón, presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México, en entrevista con La Razón.

Asimismo, sostuvo que es una estrategia de mediano y largo plazo, que busca contribuir con la sustitución de importaciones y mejorar la condiciones del mercado interno.

“Son mil 463 fracciones arancelarias que la Presidenta de la República propuso que aumentaran en cuanto a aranceles, mercancías que involucran a 17 sectores industriales que son estratégicos. La Presidenta intenta cumplir esta promesa que hizo a principios de este año que es sustituir las importaciones para fomentar la producción nacional y regional. Es parte del Plan México en el que se estableció como una de las estrategias el sustituir importaciones y esto se logra aumentando los aranceles”, indicó Estrada Antón.

