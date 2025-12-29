Pemex invierte 23 mdp en Cendis en último bimestre de 2025

En el último bimestre de este año, Petróleos Mexicanos invirtió más de 23 millones de pesos en mantenimiento de sus Centros de Desarrollo Infantil (CENDI); estas labores incluyeron trabajos correctivos en la red hidráulica, plantas de emergencia y sistemas de detección de humo, entre otros.

La empresa informó, mediante comunicado, que Pemex cumplió lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, para dar mantenimiento preventivo a los 20 Cendis de la empresa, que además incluye revisión y reparación a estufas, hornos y refrigeradores, así como sustitución de equipos de aire acondicionado.

Dentro de estos trabajos, también fue ofrecida capacitación a 370 trabajadores, sobre atención y cuidado infantil, desarrollo integral, seguridad y fortalecimiento socioemocional, con el objetivo de aumentar la calidad educativa de los centros de desarrollo.

Otra labor realizada dentro del Contrato Colectivo de Trabajo fue la reestructuración del nivel tabular, para que sea similar para las directoras de los 20 Cendis, que “representa un reconocimiento a las funciones, responsabilidades y alcances del puesto”, indicó Pemex.

Dentro el punto de Acciones del Voluntariado, se realizaron visitas y donaciones de bienes por parte del voluntariado de Pemex a diversos Cendis.

Con perspectivas al 2026, se dará seguimiento al programa Cendi Seguro, para identificar necesidades específicas de mantenimiento preventivo y correcto, mediante integración de diagnósticos individualizados.

Como parte de las acciones de inclusión e igualdad, Pemex implementará, a partir del ciclo escolar 2026–2027, un programa piloto que permitirá la incorporación, en los 20 Cendis, de hijos de trabajadores varones, incrementando hasta un máximo del 20 por ciento los espacios disponibles por grupo.

Por último, se implementará el Programa Sociocultural, integrado por diversos eventos, entre los que se contemplan la Feria de Seguridad, el Día de la Familia, la Feria del Libro, el Croquetón, entre otros.

