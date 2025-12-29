2 mil 100 mdp en nueve meses

Turismo genera 5.1% de la IED Foto: larazondemexico
La Razón Online

En los primeros nueve meses del año, la industria turística acumuló 2 mil 100 millones de dólares, lo que equivale a 5.1 por ciento del total de la Inversión Extranjera Directa (IED) captada en el país.

De acuerdo con información destacada por la Secretaría de Turismo (Sectur), durante el tercer trimestre del 2025 la Inversión Extranjera Directa Turística alcanzó un monto de 787.6 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 40.3 por ciento respecto al mismo periodo del 2024.

“Estos resultados confirman la confianza que existe en México como un destino seguro, competitivo y atractivo para la inversión turística, resultado de una política económica orientada a la estabilidad, impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en combinación con la riqueza de nuestros destinos y el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y la iniciativa privada”, manifestó Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo.

