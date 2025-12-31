AICM: Se normalizan los aterrizajes y despegues

A partir de las 09:16 horas se normalizaron los aterrizajes y despegues, informaron autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras las afectaciones por el banco de niebla que afectó la zona desde las 06:00.

#AIBJinforma



A partir de las 09:16 horas se normalizan los aterrizajes y despegues.

Te sugerimos consultar con tu aerolínea el estatus de tu vuelo. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) December 31, 2025

El Aeropuerto Intencional de la Ciudad de México informó esta mañana que debido a un banco de niebla los aterrizajes fueron suspendidos alrededor de las 06;00 horas.

A través de redes sociales, el Aeropuerto Intencional de la Ciudad de México detalló que por motivos de seguridad se suspendían las operaciones de aterrizaje.

Señaló que los despegues “se llevan a cabo con normalidad”.

Pasadas las 09:00 horas, el Aeropuerto Intencional de la Ciudad de México sugirió consultar con aerolíneas el estatus de los vuelos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR