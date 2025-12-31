AICM: Afecta banco de niebla aterrizajes

Debido a un banco de niebla las operaciones de aterrizajes se encuentran suspendidas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

“Esta mañana debido a la presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad Seguiremos informando”, se informó en redes sociales

Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad

Seguiremos informando. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) December 31, 2025

De acuerdo al informe del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, los despegues se realizan con normalidad.

Aeroméxico pidió a sus usuarios consultar el itinerario de sus vuelos debido a que podrían verse modificados.

#AeroméxicoInforma: Debido a la presencia de un banco de niebla en el @AICM_mx, el itinerario de tu vuelo podría verse modificado. Consulta su estatus aquí: https://t.co/qN7uEUI1Ws — Aeroméxico (@Aeromexico) December 31, 2025

