AICM: Afecta banco de niebla aterrizajes

Debido a un banco de niebla las operaciones de aterrizajes se encuentran suspendidas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).
“Esta mañana debido a la presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad Seguiremos informando”, se informó en redes sociales
De acuerdo al informe del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, los despegues se realizan con normalidad.
Aeroméxico pidió a sus usuarios consultar el itinerario de sus vuelos debido a que podrían verse modificados.
